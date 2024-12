Chiusura della storica edicola Ferri in piazza del Popolo: un appello ai pesaresi

Chiude la storica edicola Ferri in piazza del Popolo che da oltre 100 anni "è un punto di riferimento per l’informazione cittadina e per i residenti del centro".

"Un grande dispiacere – dice il sindaco Biancani – dover salutare il titolare Davide Ferri che per questi ultimi 26 anni l’ha gestita con passione assieme alla famiglia, e a cui va un ringraziamento speciale da tutta la città".

L’edicola chiuderà a fine anno "a meno che qualcuno non provi a rilevarla – ha aggiunto Biancani -, un invito che faccio ai pesaresi perché ritengo sia importante avere nella piazza cuore della città, un punto di riferimento per l’informazione pubblica e per la cultura cittadina che passa soprattutto dai libri, giornali e dall’attualità. Sarebbe una perdita incredibile per tutti".