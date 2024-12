Chiusura storica della Pizzeria Otello: l'ultimo trancio di pizza venduto a Elio Giuliani

Non c’è stata partita: l’ultimo trancio di pizza sfornato da Gabriele Fulvi, detto Lele, se l’è aggiudicato Elio Giuliani. Il quale, non per niente, è un collezionista d’arte. Il tutto è avvenuto 15 minuti prima che Gabriele e la moglie Paola spegnessero, per sempre, il forno della Pizzeria Otello di via Zongo, nota in città per i suoi 69 anni di storia. Alle 15 di ieri i Fulvi hanno dato un doppio giro di chiave, spento le luci e proseguito rassettando una dispensa in disarmo. L’hanno fatto in silenzio con il cuore carico d’emozione, anche grazie ad una straordinaria testimonianza d’affetto che nelle ultime 48 ore è stata addirittura inebriante.

Per rendercene conto è bastato fare un salto anche a metà mattinata quando abbiamo trovato il locale pieno. Lele e Paola ai posti di ordinanza: lui alle teglie, lei ovunque alla bisogna, per seguire entrambi un flusso di lavoro intenso, ma armonioso come una danza. "Sono due giorni che rispondo al telefono continuamente – dice Lele – è scattata la corsa di mangiarsi per l’ultima volta la nostra pizza". Tra un po’ Lele e Paola dovranno smettere anche per forza, davanti alle palline di pizza lievitata esaurite. "Non è rimasto niente" ammette ad un signore che lo guarda allibito. Si rivolge a noi: "Ecco mi metta sul Carlino e sotto la mia foto scriva: lo sfigato che è rimasto a bocca asciutta". Risate.

Maya, un meraviglioso Labrador color miele, scodinzola, attaccata a Simone, inquilino dello stesso palazzo di via Zongo dove ha sede la pizzeria. "Per me venire qui – dice – è sempre stato un appuntamento quotidiano. Tutte le mattine, per 5 anni, sono venuto a fare colazione". Simone e Maya sono tornati anche verso pranzo. "Doveroso tornare. Con Lele si scambiavano due battute, c’era una certa confidenza e sinceramente se ne va via un pezzettino di cuore, così".

Marco e Stefano, invece son venuti appositamente. "Vero, mi sono organizzato per esserci – dice Marco –: ho fatto delle commissioni negli uffici e sono venuto per un saluto". Il bello è stato proprio vedere le persone indugiare nell’andare via. Preso il proprio pacchettino fumante in tanti sono rimasti a godersi il momento. Tra i clienti c’è chi ha portato anche lo spumante, in una sorta di conto alla rovescia mentale. "Io mangio la pizza di Otello dai primi anni ’70 – dice Stefano –. Ero un bambino. Andavo a vedere la Vuelle al vecchio Palazzetto e passavo qui. Dietro il bancone c’era il padre di Lele. Non potevo lasciare che chiudesse senza passare a salutare. Devo dire la verità: mi dispiace. E’ un peccato. Il sapore di questa pizza è inconfondibile: non riesco nemmeno ad avere preferenze". Tanto che se n’è andato via con sei cartoni da portare a casa per pranzo.

Paola e Lele sorridono, hanno cura di tutti come fosse stato il giorno di apertura. Per loro è difficile commentare: un po’ trasportati dall’onda spostano le riflessioni in avanti. "Meglio non pensare" dice uno che conosce bene la coppia. Gabriele Fulvi ha iniziato ad armeggiare con farina, pomodori e lievito che aveva 15 anni, dietro al padre Otello e alla mamma Maria. Le consolazioni per lui? "Non dover mettere la sveglia alle 4 e mezzo del mattino come è avvenuto immancabilmente sempre e potersi dedicare finalmente “ai suoi ragazzi“, i giovanissimi baskettari dei Bees". Paola sorride: vorrebbe credere al “bello di godersi una passeggiata“, ma è ancora troppo presto per cambiare pagina.