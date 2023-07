Christian, uno scatto che vola alto La sua foto dell’aquila è al top

FERMIGNANO

di Lucia Arduini

Christian Bolognese, 32 anni di Fermignano, è riuscito ad emergere nel mondo della fotografia con uno scatto di rara bellezza, fino al 31 luglio esposto nella sua mostra a Sant’Angelo in Vado. Il profilo di un’aquila, immortalata sul Monte Nerone, gli ha permesso di ricevere diversi riconoscimenti all’ottava edizione del "35awards", uno dei più importanti concorsi internazionali di fotografia. Il ritratto del rapace è stato proclamato tra le migliori 300 fotografie al mondo, tra le 100 migliori foto nella categoria animali e tra le 50 più belle pubblicate da fotografi italiani. Un risultato sorprendente. "Due anni fa nessuno dei miei scatti passò la selezione, mentre l’edizione del 2022 mi ha portato grandi soddisfazioni – racconta Christian Bolognese –. Mi sono iscritto al concorso con 9 fotografie, due delle quali sono arrivate in semifinale e poi quella dell’aquila addirittura in finale. Quando un mese fa è arrivato il certificato, ho festeggiato". Il fermignanese è stato uno dei circa 3.200 fotografi, tra gli oltre 104mila partecipanti, a raggiungere la fase finale, riuscendo a far emergere la sua aquila tra più di 445mila scatti. Una passione iniziata nel 2011, tramandata da mamma e nonno e poi messa alla prova, abbandonata e infine riscoperta.

Dopo un incidente Christian decise di vendere tutta la sua attrezzatura, ritornando in pista nel 2019 con l’aiuto di sua suocera. "Mi aiutò a comprare una vecchia Reflex e mi decisi a tornare alla carica studiando professionalmente, dal punto di vista tecnico e artistico, la fotografia. Mi sono cimentato negli scatti sportivi, paesaggistici e poi foto ad animali. Tutta la mia storia fotografica degli ultimi due anni è visitabile alla mia mostra, nell’Ufficio turistico di Sant’Angelo in Vado". Sono 28 le opere esposte stampate, più un’ottantina visibili in formato digitale su uno schermo, e raccontano chi è Christian Bolognese. Fino al 31 luglio sarà possibile ammirare tutte le sue fotografie dal martedì alla domenica, a ingresso libero, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15 alle 18. Il mercoledì sera sarà aperta fino a tarda sera e se qualcuno volesse visitarla in altri orari, può chiedere direttamente al Bolognese. "Le mie fotografie non hanno didascalia esplicativa: ogni spettatore è libero di interpretare la fotografia in base alle proprie emozioni".

