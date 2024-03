Churchill visto da Vespasiani: mostra inedita unisce arte e storia

Si intitola ‘Mr. Mario Vespasiani - Never surrender (‘mai arrendersi’, ndr) - Sir Winston Churchill’ l’inedita mostra che sarà inaugurata domenica alle 17 al Museo Churchill di Montemaggiore al Metauro, che metterà insieme uno dei maggiori protagonisti dei fatti del Novecento con uno dei più autorevoli maestri dell’arte contemporanea italiana: Mario Vespasiani.

La rassegna, organizzata dal Comune di Colli al Metauro, si tiene in occasione dei 150 anni dalla nascita dell’ex primo ministro britannico e a quasi 80 dal suo arrivo a Montemaggiore (era il 26 agosto del 1944 e Churchill, insieme al generale Alexander, comandante in capo del 15esimo Corpo Alleato, ispezionò i soldati dell’Ottava Armata nei momenti antecedenti l’offensiva alleata alla Linea Gotica) dove sorge il museo a lui dedicato. "Saranno esposti 12 lavori inediti che l’artista ha realizzato nel 2024 su materiali e supporti differenti, mettendo ancora una volta in risalto la sua capacità di spaziare tra temi, stili e tecniche varie, tra i quali dipinti su una mappa geografica e su uno specchio – evidenzia l’assessore comunale alla cultura Francesco Tadei (foto) -. Le opere ritraggono l’unico uomo politico che ha occupato posizioni di governo nel corso di entrambe le guerre mondiali del secolo scorso, la cui personalità straordinaria per ingegno fulmineo, ironia e cultura gli ha permesso di vincere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1953 e per via della sua ecletticità non poteva che essere ritratto nel suo insieme dallo sguardo visionario di Mario Vespasiani, che di fronte ad una figura tanto complessa ha interpretato gli aspetti più vicini al suo modo di essere".

L’assessore aggiunge: "Siamo davvero orgogliosi di ospitare questa rassegna inedita. L’interesse mostrato dall’artista verso il nostro territorio è la prova del buon lavoro svolto fin qui e della risonanza che può avere il nostro museo che è un unicum nelle Marche. Questa iniziativa è la prima di un ciclo che culminerà con l’evento del 24 e 25 agosto ‘Era Ieri’, passando per una conferenza dello storico inglese Bernard O’Connor insieme a Nicoletta Maggi in programma per il 20 luglio". La mostra rimarrà aperta fino al 5 maggio e sarà visitabile tutti i sabati dalle 15 alle 18 e le domeniche dalle 9,30 alle 12, oppure su prenotazione. s.fr.