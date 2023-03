"Ci aspettiamo novità sull’ex fornace Volponi"

Il cartello con la scritta “vietato l’accesso“ è ancora lì, su quel cancello chiuso da anni: oltre la barriera, sopra a una vasta ansa di terreno alle porte della città, sorge ciò che resta della Fornace Volponi, dismessa e in degrado, ma sempre al centro di un dibattito su ciò che si dovrebbe fare per rivitalizzare l’area. A riaprire un discorso molto intricato, in quanto il complesso è di proprietà privata, per altro cambiata più volte, è nuovamente il gruppo Urbino e il Montefeltro: "Non solo Urbino, ma anche tutto il Montefeltro aspettano che la fornace esca dall’oblìo – sostengono Giorgio Londei e Federico Cangini –. Vanno affrontati i progetti di accoglienza, turismo e convegnistica previsti, la cui realizzazione passa dall’acquisizione dell’area. Comprendiamo di essere di fronte a problemi non semplici da risolvere, ma riteniamo ci siano le condizioni per investire fondi del Pnrr sul complesso, considerando che tanti non saranno spesi, quindi disponibili. Alla fornace, Gino Girolomoni prevedeva un grande centro di cultura, turismo e agricoltura (come auspicato anche da Paolo Volponi) biologica. Pensiamo che sia giunta l’ora di dare risposta alle tante attese. Bisogna pure considerare che il Piano regolatore prevede anche strutture per la convegnistica e di carattere alberghiero, nonché per lo studio, ma, a tal proposito, riteniamo si debba tenere conto dell’alto valore di tutela paesaggistica dell’area che rispecchia, che è ai confini di un centro storico con valori universali. In attesa di una definizione positiva per la situazione del complesso, con la sua acquisizione, pensiamo si debba intanto chiedere all’attuale proprietà una sua bonifica per toglierlo da un degrado sempre più intollerabile".

Della situazione ha parlato anche il sindaco, Maurizio Gambini, durante l’ultimo Consiglio comunale, sottolineando come "il bene sia di proprietà privata" e di aver "tenuto più incontri con il curatore dell’area, per capire quale potesse essere l’apertura verso la cessione. All’amministratore del complesso ho chiesto una disponibilità, vincolata al finanziamento di un progetto per l’area. Per questo ne abbiamo inserito uno nel piano delle opere pubbliche, prevedendo 7,5 milioni di euro di investimenti, che comunque potrebbero non essere sufficienti: dato che i bandi hanno tempistiche molto limitate, abbiamo dovuto intanto programmare qualcosa, nonostante l’area sia ancora in mano a un privato, per essere pronti a procedere se si presentasse l’occasione. Questo, con la disponibilità della proprietà a cedere l’area a patto che arrivino le risorse, quindi con un contratto condizionato. Mi sono preoccupato di avere un’apertura di massima ad alienare il bene in favore di una progettazione pubblica o anche privata, se arrivasse".

Nicola Petricca