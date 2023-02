"Ci dissero che la salvezza era a Pesaro" Gli esuli nel video Rai fatto dagli studenti

"La forza del ricordo" è il documentario dedicato al dramma degli esuli istriani, fiumani e dalmati, realizzato da Rai Scuola con gli studenti e gli insegnanti del liceo scientifico e musicale Marconi. Oggi, alle ore 17,30, Rai Cultura l’ha messo in palinsesto in occasione della giornata del ricordo dedicata alle Foibe e all’esodo istriano. Sul sito di Rai Play campeggia in breve il contenuto, elaborato dall’autore Pietro De Gennaro con un gruppo di 25 studenti guidati dagli insegnanti Giorgio Santi, Alessandra Cenerelli, Fiamma Lauri, Eleonora Faraoni, Roberto Romagnoli, Mariagrazia Vitali e il contributo fondamentale di suor Maristella Palac. "Il programma di Rai Cultura – si legge – racconta un progetto sviluppato all’interno del Liceo scientifico e musicale Marconi di Pesaro. Il capoluogo marchigiano è il luogo che ha accolto il maggior numero di istriani. I ragazzi raccontano, attraverso interviste, teatro e musica, uno degli eventi più terribili che ha lacerato l’Italia. “250-300 mila“ persone nel maggio del 1945, consumata del tutto la rovina nazista, vennero sradicate da una comunità e dalla loro terra di origine; tra queste, 5-10 mila persone finirono nelle foibe. Lo speciale è arricchito da interviste al generale Giovanni Ritossa, figlio di una vittima delle foibe, residente...