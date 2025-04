"Ci ha insegnato la vera carità"

Sono stata in Prefettura dove ho voluto lasciare un pensiero in suffragio di Papa Francesco. Lo incontrai a Loreto, dove andai accompagnata dall’Unitalsi. Io seguo il suo esempio quando raccolgo e distribuisco alimenti alle persone senza fissa dimora. Come lui ci ha insegnato guardo le persone negli occhi senza avere paura di condividere anche momenti di difficoltà. Io che sono una persona con disabilità ho raccontato a Papa Francesco di essere stata salvata dall’amore fraterno di don Gaudiano per gli ultimi. Fu don Gianfranco a tirarmi fuori dall’orfanotrofio, coinvolgendomi nella vita della comunità. Come ho scritto in Prefettura per me Papa Francesco è stato l’esempio del vero modo di fare carità: nessuno può salvarsi da solo. Il funerale l’ho seguito in televisione