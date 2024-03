"Ci hanno tagliati dalla Pedemontana?"

Si torna a dibattere sulla "mancanza di chiarezza" da parte della Regione per la natura del tratto della Pedemontana da Serra Sant’Abbondio, Fropntone, Cagli che secondo recenti notizie "non rientrerebbe nel finanziamento" come previsto per l’Intervalliva Pergola Fossombrone che avrebbe la priorità a discapito del progetto originale da Fabriano a Cagli. A fare alcune valutazioni e chiamando in causa anche l’amministrazione comunale di Cagli è Ninel Donini, ex Articolo Uno: "Il panorama politico/amministrativo, diretto ed indiretto, che riguarda Cagli ed il suo territorio, suscita numerosi elementi di perplessità ed occasioni di riflessione. Infatti, mentre in maniera sempre più evidente, l’attuale giunta del Comune di Cagli ed i partiti che la sostengono, tessono le magnifiche azioni dell’assessore regionale, nostro confinante, a vantaggio di questo territorio, lo stesso starebbe assumendo scelte di significato opposto, cioè che escluderebbero il nostro territorio da un’importante arteria di comunicazione, come la Pedemontana togliendo dai suoi annunci il tratto originale da Fabriano fino a Serra Sant’Abbondio, Frontone, Cagli. Fonte di tale preoccupazione sono le notizie trasmesse dal Tg di una televisione locale, in seconda serata, martedì 4 marzo, secondo le quali il nuovo percorso della Pedemontana sarebbe Sassoferrato, Serra Sant’Abbondio, Pergola, Fossombrone. Non viene citata Cagli, cancellando, di fatto, il precedente percorso che vedeva Cagli come la tappa ultima per l’ingresso nella Superstrada Flaminia in direzione Umbria e verso Acqualagna e verso la costa e Fano Grosseto. Alcuni dubbi: o il giornalista ha letto male o ho capito male io, o è proprio così! Il secondo dubbio, a onor del vero, non avrebbe ragione di esistere, perché siamo stati in diversi a sentire la notizia. Quindi, per conclusione logica, anche se temporanea, sembrerebbe esserci qualcosa che non torna, a meno che l’assessore non voglia gentilmente rettificare la notizia con un comunicato, considerata anche la notevole capacità discorsiva dello stesso. Il sindaco e la giunta di Cagli sono al corrente di tali notizie?" conclude Ninel Donini.

Mario Carnali