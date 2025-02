Ci pensa ancora Cordella. La Jesina non si ferma

NA

1

BARBARA MONSERRA

0

NA: Gasparoni, Di Gennaro (32’ st Monteverde), Borocci, Scoccimarro, Marengo, Zagaglia, A. Massei, Paradisi (43’ st Myrtollari), Cordella, Nacciarriti (46 st Gagliardini), F. Massei (30’ st Owona), All. Mirco Omiccioli

BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Spezie, Carbone, Omenetti (41’ st Petronilli), Lenci (35’ st Gnahe), Morsucci, Zoppi, Bodje Kimou (19’ st Brega), Serpicelli (19’ st Ubertini), Castignani. All. Antonello Mancini

Arbitro: Cittadini di Macerata

Reti: 40’ st Cordella

Note – 250 spettatori. Calci d’angolo 10 a 0 per la Jesina. Ammoniti: Zagaglia, Borocci, Omenetti, Carbone.

Continua la rincorsa dei leoncelli alla capolista Fermignano e conferma del secondo posto in graduatoria dopo il sofferto quanto meritato successo maturato ieri grazie al gol del solito Cordella: onore al merito di un Barbara Monserra costretto a cedere le armi dopo strenua difesa. Poche le azioni degne di nota del primo tempo tutto nelle conclusioni a lato di Castignani (15’) e Morsucci (38’) il fatturato ospite, senza esito le iniziative di Cordella e Paradisi per i padroni di casa.

La gara si anima nella ripresa, leoncelli in emergenza causa infortuni e squalifiche (bomber Tittarelli) all’attacco lancia in resta alla ricerca del gol liberatorio. Ci prova Borocci al 4’ conclusione che sfiora i legni della porta di Pigliapoco, 4’ dopo bravo il portiere ospite (mvp della gara) sul diagonale di Paradisi, ancora Cordella di testa al 15’ Pigliapoco non si fa sorprendere. Jesina vicinissima al vantaggio al 25’ si ripete il duello Pigliapoco-Cordella ancora il nmero 1 ospite ad opporsi all’inzuccata dell’attaccante leoncello. Quanto tutto sembra perduto e il pareggio inevitabile arriva il meritato premio per i padroni di casa, sugli sviluppi dell’ultimo calcio d’angolo Cordella anticipa tutti e mette dentro il gol che tiene la Jesina in corsa per il primato.

g.a.