Ci sarà la mostra su Barocci. "Ma chi lo sa?"

La promozione turistica va programmata. O meglio, anticipata. È questo il pensiero di Confcommercio e Confturismo Urbino, come spiega il segretario Egidio Ceccini che fa riferimento alla mostra dedicata a Barocci in partenza il prossimo giugno. "Ad appena 5 mesi dalla inaugurazione del 23 giugno a Palazzo Ducale, non è ancora possibile trovare traccia alcuna di qualsivoglia attività di promozione della mostra “Federico Barocci Urbino 1535-1612“. Se si va sul sito della Galleria Nazionale delle Marche non si trova alcuna notizia: l’evento semplicemente non esiste. Se poi si naviga su internet compaiono pochi e vecchi articoli. O sparute notizie. Il tutto datato a molti mesi fa. Poi il nulla".

Dopo questo affresco sulla situazione rilevata dall’associazione, Cecchini ne approfitta per aggiungere aggiornamenti sulla loro attività promozionale. "Dal 4 al 6 febbraio come Itinerario della Bellezza e come Confturismo Terre di Urbino e del Montefeltro saremo alla Bit di Milano, il più importante appuntamento annuale del turismo in Italia; il 7 febbraio per l’omonimo Festival saremo al Villaggio Sanremo, e poi subito dopo saremo presenti a fiere ed eventi di promozione turistica. Tra questi – aggiunge Cecchini – Monaco di Baviera, Bergamo e Napoli, luoghi tutti dove potremmo promuovere efficacemente la mostra del Barocci. E’ perciò ancor più desolante per noi dover prendere atto che a tuttoggi l’organizzazione della mostra non è stata capace di approntare alcuno strumento cartaceo o digitale che fosse, per promuovere la mostra in questi o altri appuntamenti così rilevanti".

Dopo questo il segretario si avvicina alla parte degli associazioni che rappresenta, quindi gli operatori turistici, ricettivi così come i ristoratori, interpretando le loro esigenze. "Non parliamo poi di altre notizie essenziali per un’azione di commercializzazione della mostra da parte di agenzie e tour operator quali il costo dei biglietti o le modalità di accesso per i gruppi. Tutto è avvolto nella nebbia più fitta e impenetrabile. Questa situazione è fonte di sconforto e rabbia tra gli operatori turistici che non possono accettare che (come già accaduto per la mostra su Raffaello del 2009) a causa della mancata promozione dell’evento la città e le sue imprese turistiche perdano per l’ennesima volta un’altra così grande opportunità. Né ci è possibile accettare modalità di azione che ci riportano molto indietro nel tempo, a quando Palazzo Ducale veniva concepito da chi lo dirigeva come un monolite isolato e completamente indifferente alla città. Poiché una maggiore redditività turistica e una più forte ricaduta economica dell’evento sulla città non contrastano in alcun modo con le finalità della mostra, ma al contrario le esaltano, chiediamo che venga posto fine a questo incomprensibile silenzio comunicativo dando subito avvio ad una efficace e potente azione promozionale dell’evento".

Francesco Pierucci