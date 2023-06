Ci scappa anche l’incidente Tamponata una Golf

Mille Miglia, tanto spettacolo ma anche qualche guaio. Dalla prima mattinata fino a circa le 13 alcuni automobilisti che si sono imbattuti nella manifestazione hanno rischiato di essere coinvolti in episodi spiacevoli. Sorpassi in centri abitati, semafori non rispettati, rotatorie imboccate dalla parte opposta, alta velocità e pure un incidente, successo a Borgo Massano di Montecalvo in Foglia. Un’auto d’epoca, allo scattare del semaforo rosso di fronte alla scuola primaria, ha proseguito la sua corsa sorpassando una macchina che si era fermata. Così hanno poi fatto anche una Golf e un’altra vettura delle Mille Miglia che, a causa dell’alta velocità, ha tamponato la Golf facendola sobbalzare in avanti di qualche metro. Nessun ferito e solo qualche lieve danno all’auto non coinvolta nella gara. La seconda tappa della celebre corsa di auto d’epoca, giunta alla 41ª edizione, ha attirato molti curiosi appassionati. Purtroppo, però, anche qualche disagio.

Lucia Arduini