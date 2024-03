Ci siamo, ’Nuotiamo’ apre al pubblico. Il primo bagno costa cinque euro

Da oggi apertura al pubblico di Nuotiamo: per il primo bagno in piscina è stato previsto un prezzo agevolato di 5 euro. L’impianto è dotato, nell’area principale, di tre piscine: la più grande da 25 metri, una per l’acquagym, l’altra per i bambini (da 0 a 6 anni). Quest’ultima potrà accogliere anche i neonati per i quali sono previsti corsi ad hoc". Da ieri la nuova piscina di Fano, realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano con un investito di 7milioni e mezzo di euro, è finalmente nelle mani dei gestori e cioè dell’Associazione temporanea d’impresa, formata da Pool 4.0 (azienda leader nella gestione delle piscine) e Fanum Fortunae (la società fanese che finora ha gestito la Dini Salvalai), individuata dall’Amministrazione comunale tramite bando pubblico. La piscina, da oggi, sarà aperta tutti i giorni con orario continuato: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 22, martedì e giovedì dalle 8 alle 21, sabato dalle 8 alle 18 e domenica dalle 9 alle 13. La stima, per un impianto sportivo delle dimensioni di quello fanese, che è dotato anche di una piscina ad uso sanitario-riabilitativo, è di 70-80 mila presenze all’anno". "Sentiamo addosso la responsabilità – ha commentato il presidente della Pool 4.0, Davide Gilli – di un impianto all’avanguardia e tra i più belli della regione". La piscina funzionerà tutto l’anno anche nel periodo estivo quando saranno organizzate attività specifiche e i gestori cercheranno di ‘agganciare’ i gruppi sportivi del nord Europa. "Un impianto – ha sottolineato il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola – che avrà non solo una vocazione sportiva ma anche sanitaria e rieducativa". Il primo cittadino Massimo Seri ha espresso la soddisfazione di poter "inaugurare il primo tuffo". Con lui, presenti alla conferenza stampa, gli assessori Etienn Lucarelli e Barbara Brunori e il dirigente allo Sport Pietro Celani che, insieme alla direttrice dell’ufficio Sport Maria Elena Cecchetelli, ha lavorato per il traguardo del taglio del nastro. Un ringraziamento particolare Giorgio Ricci, presidente di Fanum Fortunae, ha rivolto al Banco Marchigiano. "Siamo felici e onorati – ha risposto il direttore generale Massimo Tombolini – di essere partner sostenitori del progetto, che contribuirà a migliorare la qualità della vita di chi vive a Fano e nel suo territorio"

Anna Marchetti