Ci sono sempre grandi ritorni nella moda

La moda ci può condizionare. Anzi la moda ci condiziona. Ma dall’altra parte siamo anche noi a condizionarla. Il tutto sembra come la ruota del criceto nel cartone animato di Hamtaro. Ma anche darsi una risposta è difficile, sarebbe come stabilire se è nato prima l’uovo o la gallina. E sull’uovo oggi voglio soffermarmi e fare una piccola deviazione sul tema cibo.

Ci siamo stupiti quando i cerchietti per i capelli, imbottiti e con applicazioni varie sono tornati di moda dopo decenni e decenni. Ebbene è niente a confronto. Quest’anno sembra che tutti i cucinino i risoni, li avete presente? Chi lo avrebbe mai immaginato che una delle paste più cucinate su TikTok e Instagram fossero questi chicchi di simil riso fatti di semola? Loro sono i nostri cerchietti per capelli. Imbottiti, con perline, pietre e cristalli.

Poi c’è un grande ritorno che ci fa dire, ma come non l’hai mai mangiata. Un po’ come i Macaron nel 2012. Loro sono come i pantaloni a zampa nella moda, credevamo che dopo il 2006 non li avremmo più visti… e invece. Però è un ritorno piacevole. I Le Crube, ovvero il croissant a cubo che sarebbe nati nel 2018 dal pasticcere svedese Bedros Kabranian. Dopo un primo successo ora stanno tornando di super moda.

Certo è che con tutto questo cibo mi viene subito in mente un libro che vede, fondamentalmente, due protagonisti: le uova e il colore giallo oro. Forse qualcuno avrà già capito, sopratutto se aggiungo Francia. Eccolo, Barbablù di Amélie Nothomb (Voland). Un viaggio tra opulenza ma non solo. E per rimanere perfettamente nel mood cerchiamo un’essenza gourmand o dolce. Allora, anche se stiamo entrando nella primavera, penso a della panna che si accorda, sfumandosi, con il caramello salato. Il tutto con una sferzata di limone fresco. Freschissimo.

Francesco Pierucci

#FashionissimoCarlino