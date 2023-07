Ci voleva il Festival Utopia Cuochi e camerieri gratis per amore dei compagni

I diciottenni Morgana, Chiara e Massimo, ieri pomeriggio non erano al mare, ma tra i fornelli ad aiutare il loro prof, Paolo Esposto, a cucinare per i 180 posti prenotati del “Festival Utopia“. La sera prima? Idem. "Ma è stata più complicata: di coperti ne abbiamo contati 240" osserva, stanco ma felice, Andrea Boccanera, presidente della Onlus Gulliver, ideatore del festival dell’inclusività con Roberto Franca, preside dell’alberghiero Santa Marta e con Maruska Palazzi, garante per i diritti delle persone con disabilità.

Dopo 27 giorni, il boom di consensi per “Festival Utopia“ è sotto gli occhi di tutti: sui social sono ormai virali le foto dei laboratori di pasta fresca con Betta che impasta senza che la carrozzella le sia d’intralcio. A tirare la sfoglia ci pensa la sua collega il cui spettro autistico le permette di essere estremamamente precisa. E poi, se qualcosa non torna, c’è modo di riparare grazie alla presenza di qualche insegnante dell’alberghiero e degli studenti, più esperti, di cucina. Altre foto ritraggono tavolate di persone allegre mentre a servire loro il menù della sera pensano i liceali del Mamiani e del Mengaroni. Tutto per volontariato. Insomma l’ondata solidale verso l’iniziativa straordinaria che dal primo luglio ha preso vita dietro all’alberghiero Santa Marta si sta rivelando uno “tsunami civico“. Ma ricordiamo che il “Festival Utopia“ coinvolge tra i volontari, 60 giovani disabili e venti studenti di tutte le scuole, i quali stanno vivendo una estate senza precedenti. Dal primo luglio, dietro l’istituto Alberghiero, infatti, è allestita una sala ristorante all’aperto con un palco per cabaret e musica. Fino al 27 agosto, dalle ore 17 l’area apre al pubblico accogliendo pesaresi e turisti a tavola, e non solo. Ad animare il convivio c’è un mercatino vintage e stand con prelibatezze gastronomiche “take away“. Lo straordinario dov’è? "C’è che a fare tutto - in cucina, in sala, sul palco, tra gli stand – sono proprio i ragazzi – osserva Palazzi – tutti insieme, con disabilità e senza in un ambiente dove non contano né etichette né diagnosi, ma le competenze di ognuno e la potenza del gruppo sociale". E’ la storia di ragazzi che aiutano altri ragazzi ad uscire di casa perché in strada Romagna c’è un’attività in cui sono protagonisti. Morgana, Chiara e Massimo sono tra quei venti studenti che si sono presi l’impegno di far girare gli ingranaggi del "Festival Utopia". Tutti e tre hanno superato l’esame di Stato e invece di prendere il primo volo per una vacanza hanno ripreso gli utensili da cucina e sono tornati tra i fornelli.

Non è una passeggiata: i ritmi sono intensi. Alle 9 si aiutano i prof a preparare la linea dei sughi, degli antipasti e si seguono i laboratori preparatori. Pausa al mare e di nuovo in cucina per il servizio che parte dalle 17. Così per tutta l’estate. "Per ora? la migliore della nostra vita" dicono in coro. Tanto che la mamma di Chiara, contagiata dall’entusiasmo della figlia, da una settimana si è aggiunta ai volontari, a servire tra i tavoli.

Solidea Vitali Rosati