Ci vorrebbe un amico per capire la lingua social

Certe volte, un amico fa la differenza, ti ferma quando stai per dire o fare qualcosa di sbagliato, ti impedisce di metterti in ridicolo. Per questo Luca Bizzarri si chiede se i comunicatori di oggi, i politici, la gente che frequenta i social ce l’abbiano, un amico così. Il risultato è dentro un podcast di enorme successo, dal titolo significativo: ‘Non ce l’hanno un amico?’, Doveva uscire solo per una quindicina di giorni e va avanti da un anno e mezzo, qualche minuto al giorno, a raccontare come stiamo messi, quante sciocchezze si dicono nelle chat di gruppo, quante dichiarazioni assurde ci tocca sentire. Un lavoro che è diventato, quasi in maniera naturale, uno spettacolo teatrale, un monologo di un’ora o poco più che sarà domani a Urbino, per le stagioni curate dalle amministrazioni comunali con l’Amat. Un ‘one man show’ essenziale, senza scenografia, un microfono e il pubblico, che è la sorpresa degli ultimi mesi. Con tutta la sagacia della sua satira, Bizzarri porta lo spettatore a ridere di se stesso, delle proprie debolezze e tic con uno sguardo lucido e profondo al mondo contemporaneo.

"Un lavoro che sta andando molto bene, racconta l’attore genovese, mi stanno arrivando soddisfazioni che non mi aspettavo. È un nuovo capitolo della mia vita professionale, arrivato quasi in maniera naturale, ampliando il podcast, aggiornando di continuo perché l’attualità mi offre sempre nuovi spunti. Il risultato è che si ride anche un po’ per esorcizzare, c’è sempre qualcuno che si riconosce nelle cose che racconta".

Per esempio nelle fiction che vengono fuori dalle chat di classe?

"Quelle che racconto e che faccio sentire sono chat vere che qualcuno mi gira, ci aggiungo pochissimo di mio perché sono surreali da sole. C’è sempre qualcuno che ci si riconosce, per forza. E poi, i social, sono oggi una vetrina in cui ognuno dà il peggio di sé, prima ci si menava sotto casa, adesso la violenza è tutta verbale, ha trovato un nuovo sfogo".

Come fa a scegliere in tutto il materiale che c’è? Anche la politica oggi offre spunti insperati.

"Devo dire che i politici mi facilitano il lavoro di scrittura, ogni social è uno specchio di brutture. Lo aggiorno lo spettacolo, di continuo, ho dovuto inserire Giambruno e Vannacci, Lollobrigida mi dà sempre molta soddisfazione, ho sempre molto da dire".

Biglietti in vendita alla Biglietteria del Teatro Sanzio (tel. 07222281), il giorno precedente la rappresentazione (orario 11-13 e 16-20) e il giorno di spettacolo dalle 16. Inizio ore 21.

Angelica Malvatani