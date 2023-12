Ci vuole la “Melissopalinologia“ per capire i segreti del miele

Territorialità e sostenibilità del miele, queste sono le parole chiave dell’appuntamento dal tema “Melissopalinologia: il miele per il biomonitoraggio ambientale“ che si terrà oggi nel ristorante “Il Castiglione“ di Pesaro. Per la seconda volta si ripropone un incontro formativo aperto a tutti volto a discutere sui risultati ottenuti dalle analisi melissopalinologiche del miele in questo anno ponendo un confronto rispetto a quelli già presentati lo scorso 19 aprile.

Uno studio iniziato nel 2021 da Soroptimist Club Pesaro avviato con l’installazione delle arnie dell’“Oasi delle api“ nel Centro Ricerche Floristiche Brilli Cattarini, sulle quali sono state effettuate poi le analisi del miele prodotto nell’anno. "L’obiettivo dell’evento è quello di divulgare e confrontare, con esperti del settore e la biologa Nadia Trobiani esperta Arpam, i risultati di oggi rispetto a quelli già presentati e di diffondere una pratica di sostenibilità ambientale tra la collettività" spiega Maria Vera Morichi, presidente Soroptimist Club Pesaro. Uno studio incentrato sull’individuare l’origine botanica e geografica del miele per attribuire territorialità ma anche per conoscere la tipologia del particolato biologico aerodisperso e la speciazione dei diversi inquinanti chimici eventualmente presenti in atmosfera. "Un progetto proposto da Soroptimist che rappresenta un modello che dovrebbe essere replicato anche in altre città, un’idea nuova per monitorare la qualità dell’aria e al tempo stesso per far capire il valore delle api e creare un prodotto unico e prezioso come il miele" sottolinea Micaela Vitri, consigliere regionale. L’evento avrà inizio alle 19,30, a cui seguirà una cena, per info e prenotazioni: 349 3652391 oppure cinziaercolessi@gmail.com. Presenti alla presentazione anche Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Diotalevi, Patrizia Bontempelli e Patrizia Ammazzalorso.

Ilenia Baldantoni