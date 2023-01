"Ci vuole proprio una donna per riattivare il fuoco del partito"

Tra i quattro candidati alla segreteria nazionale Pd c’è anche l’ex ministro Paola De Micheli, che oggi alle 17 nella sala del consiglio comunale presenterà il suo libro, "Concretamente. Prima le persone", con i giornalisti Luca Fabbri e Roberto Fiaccarini. "Noi donne siamo immerse – dice – nella realtà ma vogliamo cambiare il mondo. Non sempre si può dire lo stesso degli uomini. Intanto vorrei dedicare il più possibile alle persone del Pd, agli iscritti".

Il libro ha un inizio personale e famigliare che serve anche per capire la forza di Paola: "Io ho rotto tre piccoli tetti di cristallo importanti nella mia vita. Sono stata – racconta – la prima ministra di infratrutture e trasporti dall’Unità d’Italia. La prima donna commissario alla ricostruzione proprio nelle Marche, la prima presidente donna della Lega maschile di pallavolo".

Diventare la prima segretaria del Pd sarebbe il quarto tetto di cristallo infranto? "Chi mi conosce sa che dico solo cose che so di poter fare. Essendo io un agricoltore so che chi semina grano non raccoglie gramigna".

Lei è una donna coraggiosa. "Certo, la paura non è uno dei sentimenti che pratico. So che non sarebbe un impresa facile guidare questo Pd ma vorrei aiutarlo a generare un nuovo principio vitale. Riattivando quel fuoco interiore capace di cambiare la nostra comunità affinché il Pd ritorni ad essere protagonista per rendere il paese più giusto".

Sarebbe difficile come guidare un trattore a sette anni? "Si è vero, lo ammetto. Guidavo i trattori, poi innaffiavo, caricavo e scaricavo le cassette.... Nella vita si superano tanti problemi molto più seri dei guai del Pd. Ma le cose più importanti sno quelle positive: nel lavoro, in parrocchia, a scuola, nello sport e poi in politica. Non mi arrendo alle difficoltà". Paola De Micheli nel libro: "Solidità, esperienza, concretezza e visione sapevolezza e lungimiranza sono le mie caratteristiche". Leggere per credere.

