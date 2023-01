Ciaffoncini appoggia i candidati pesaresi

"In qualità di giovane amministratrice del centro sinistra di Urbania sono felice di leggere – scrive Irene Ciaffoncini – i nomi dei 5 candidati alla segreteria regionale del Pd. Marco Perugini e Timoteo Tiberi, rappresentano per il centro sinistra di questa provincia competenze passione e amore per il proprio territorio. Mi fa piacere sapere che nella nostra regione loro due con Andrea Gentili, Michela Bagnomaria, Francesco Ameli si siano messi a disposizione per questa nuova ed importante sfida per il Pd, partito principale del centro sinistra".