Ciak e successo al Festival per il “Bramante-Genga“

L’I.T.E.T. Bramante Genga di Pesaro torna a farsi valere in un prestigioso concorso cinematografico di livello internazionale. La partecipazione al XV International Fest Roma Film Corto, tenutosi a Roma dal 4 al 9 dicembre, è stata una vera sorpesa per i ragazzi pesaresi, che hanno portato un cortometraggio dal titolo “La punizione“.

Il corto di finzione, presentato e prodotto da Paolo Radi, docente di storia e lingua e letteratura italiana all’I.T.E.T. Bramante Genga, e Gianluca Lanari, è stato diretto da Fabrizio Colonesi e interpretato da alcuni alunni. Non solo è stato selezionato come l’unico cortometraggio italiano per la sezione “Laboratorio Scuola“, ma la direzione ha premiato l’elaborazione inserendola anche nella sezione “Concorso“ del Festival diretto da Roberto Petrocchi.

"Oltre a ricevere una menzione di merito, siamo felici che il nostro lavoro sia stato ritenuto artisticamente valido e originale, tanto da inserirlo per la prima volta nel concorso – ha affermato il produttore Paolo Radi –. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma era molto difficile competere con cortometraggi professionali proveniente da Olanda, Brasile, New York e altre parti del mondo. Possiamo comunque ritenerci più che soddisfatti. La nostra scuola continua a essere apprezzata per la produzione di ottimi cortometraggi, e noi ne siamo molto fieri". L’opera di finzione, della durata di circa 15 minuti, è ambientata in un Istituto Superiore di II grado di una città non specificata. Un gruppo di ragazzi decide di cambiare i voti nel registro elettronico andando incontro a una punizione decisa dalla preside: dovevano restare a scuola tutta la sera a pulire il laboratorio di chimica. Tra loro c’è Pietro, un ragazzo problematico che metterà in atto la sua punizione dopo che il gruppo rimarrà chiuso dentro la scuola. I docenti produttori del cortometraggio, Gianluca Lanari e Paolo Radi, ringraziano il regista Fabrizio Colonesi per la preziosa collaborazione e la Dirigente Scolastica prof Cinzia Biagini, che ha permesso la realizzazione di questo laboratorio inerente al linguaggio filmico.

Lucia Arduini