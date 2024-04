Ciao Galeazzo: "A cena per ricordarti"

Cattedrale piena ieri mattina per l’ultimo saluto della città a Galeazzo Boattini. Aveva 87 anni "e lui che amava il rombo dei motori e le macchine d’epoca, se n’è andato in silenzio", ha detto nell’omelia il parroco del Duomo. Perché Boattini è scivolato nella morte dopo essersi addormentato nella poltrona di casa davanti alla Tv. Tanta gente ed anche molti giovani ieri in chiesa. In prima fila la moglie Maria Luisa e i due figli Francesco e Ferdinando che continueranno il lavoro del padre e cioè mandare avanti le concessionarie di Pesaro ed anche di Rimini. Anche i depositari di una grande collezione di auto d’epoca con alcuni esemplari unici, tutti raccolti in un salone della concessionaria di via Fermo.

Terminata la cerimonia funebre la salma di Galeazzo Boattini è partita alla volta di Predappio dove è stato tumulato nella tomba di famiglia: era una sua volontà quella di ricongiungersi con i genitori ed i fratelli. Lascia quella Pesaro dove era arrivato quando aveva un dici anni, Boattini figlio di una famiglia che aveva sempre girato attorno al mondo delle auto: il padre era concessionario Fiat a Forlì.

Un guascone per alcuni aspetti, Galeazzo Boattini perché di una personalità esuberante tanto da essere tra gli ‘inventori’ della corsa in bici denominata ‘La sbornia fissa’ che partiva da viale della Repubblica per arrivare fino a Novilara. Con un particolare: le auto di supporto ai... corridori erano tutte dotate di damigiane di vino. Molti quelli che si ‘adagiavano’ sul greppo al primo cenno di salita.

Boattini, che per anni ha rappresentato un punto di snodo di una certa Pesaro tanto che gli amici più cari hanno messo nel conto nei prossimi giorni una cena proprio per ricordarlo e celebrarlo. Un grande amarcord collettivo. In chiesa tra i tanti, affranto, anche un suo antico e caro amico di scorrerie lungo la riviera e non solo: Tullio Giacomini.