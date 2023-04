"Ciao Milano, meglio Mercatello Qui voglio fare pane di comunità"

L’idea è tenace come la superficie del suo pane, di quella croccantezza che può spingere un giovane a rientrare da Milano, dove lavorava al panifico “Crosta“, per aprine uno suo nel paese natale. Ovvero Mercatello sul Metauro dove pochi giorni fa un nuovo negozio e laboratorio è nato in piazza Garibaldi: “Ingrano“ di Massimo Ingegni.

"Un grazie alla mia famiglia così come a chi mi ha sempre sostenuto e ha lavorato con me a questo progetto fino a farlo diventare realtà. Ci ho sempre creduto, fin da quando era solo una vaga idea che mi passava per la testa. Ho inseguito il mio sogno sentendolo sempre vicino a me, ho sofferto e pure tanto ma non ho mai mollato. Il pane mi ha fatto capire chi sono e cosa voglio – dice il giovane Massimo, 27 anni e con una passione per panificazione, territorio e cose buone –. Ho aperto a Mercatello perché in questa piazza ci vedo un grande futuro e ragiono con un concetto di comunità. Se un giorno creerò turismo anche esterno per il mio pane, avrei piacere che questo possa approfittare del fatto che viviamo in un’oasi fatta di persone con un grande cuore che sanno valorizzare il loro orto. Dagli agriturismi, ai macelli, alle pedalate in bici e a tutti i vari membri che ci mettono la faccia per dar voce a questo nostro posto. C’è bisogno di prendere iniziativa e di farlo fortemente. Si è avverato un sogno, ed è solo all’inizio, é la costanza fa la differenza", conclude Ingegni.

Grande partecipazione per l’inaugurazione, presenti anche l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il vicesindaco Luca Bernardini, la Proloco e l’Accademia del Padlot. Il forno di Massimo Ingegni propone dolci, pane e pizze realizzate con farine di qualità e reperite in tutta Italia tramite una minuziosa ricerca di grani, cereali e materie prime.

fra. pier.