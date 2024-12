Cibo, arte e futuro. Terza edizione per “Boom“

A Fermignano torna la sfida a colpi di panettone con la terza edizione di “BOOM. Tra cibo e arte, il futuro“: oggi, alle 17,30, nella Galleria Bramante sarà decretato il migliore dell’anno. In palio un packaging speciale basato sulla poetica di un artista e scelto tra gli elaborati degli studenti della Scuola del Libro di Urbino. Due le giurie, una per il miglior panettone (Mattia Casabianca, Francesca Casci Ceccacci, Luca Api e Francesco Pompetti), una per il packaging più bello (Arianna Pace, Giovanni Gaggia, Pietro Gaglianò, Marcella Rucco, Massimiliano Tonelli Manfredi Nicolò Maretti).

Venerdì 20, alle 17,30, ci sarà un secondo momento sempre nella Galleria, con l’inaugurazione della mostra collettiva risultato della call rivolta agli alunni della Scuola del Libro, che, guidati da alcuni studenti dell’Isia, sono stati chiamati a realizzare il packaging ufficiale per il 2025, ispirandosi all’opera di Arianna Pace. Il moodboard è basato sulla ricerca dell’artista e le parole chiave identificate sono natura, comunità e corpo. I materiali e i mezzi studiati sono carta, ceramica, fotografia e video.

n. p.