Cibo spazzatura: i pericoli da non sottovalutare

Il cibo è una parte fondamentale della nostra vita: ci dà energia, ci fa stare bene ed è un importante momento di condivisione con i nostri amici e familiari. Ma cosa succede quando il rapporto con il cibo diventa un’ossessione? Le dipendenze alimentari sono un problema serio che colpisce anche noi ragazzi; spesso infatti ci sentiamo soli, tristi, annoiati e così, per colmare quel vuoto inspiegabile che sentiamo nella pancia, ci rifugiamo nelle dispense e nei frigoriferi, inghiottendo qualunque cosa ci capiti sottomano. In questi casi però la nostra fame non è reale, perché siamo attratti solo da cibi ricchi di zuccheri o grassi e poco nutrienti; ecco spiegata la ricerca di coca cola, pizze, gelati, hamburger, patatine, caramelle, cioccolata e qualsiasi altro cibo-spazzatura.

Abbiamo studiato infatti che i cibi ricchi di zuccheri portano a una sensazione di piacere che attrae il nostro corpo; il problema però è che spesso ci abituiamo a questi cibi e li desideriamo così tanto, da non poterne fare a meno. Per non cadere nella trappola del cibo, dobbiamo uscire, stare all’aria aperta, fare sport e trovare un giusto equilibrio, perché, come dice Ann Wigmore, "Il cibo che mangi può essere o la più sana e potente forma di medicina o la più lenta forma di veleno".

Classe 2^ B