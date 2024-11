Cibo, sport ed educazione. Vallefoglia lancia l’evento con nutrizionisti ed esperti

Un evento inclusivo, educativo e strettamente legato alla crescita personale sotto molteplici punti di vista. "Gioca con il cibo" non è solo sport e alimentazione: è scoprire le proprie potenzialità, è l’unione di corpo e mente, ma è anche legame con il territorio. L’evento, organizzato da Mega Volley NextGen in collaborazione con la Città di Vallefoglia, si terrà lunedì 11 novembre al Teatro ‘G. Santi’ di Bottega a partire dalle 20:30, a ingresso gratuito. Sarà un tavolo di confronto che vedrà toccare diverse tematiche legate a cibo e sport, si parlerà di nutrizione e più in generale della consapevolezza alimentare come fonte di successo e benessere a trecentosessanta gradi. "Gioca con il cibo", organizzato nell’ambito del progetto no-profit ‘Mega Futuro’, che mira a supportare in modo completo i giovani atleti nella loro crescita personale e professionale, vede come promotrice la pallavolista e supervisor del settore giovanile Megabox Volley Academy Tatiana Kosheleva.

La campionessa mondiale ed europea ha sviluppato e sostenuto il progetto in tutte le sue forme, portando avanti prima un discorso legato alle prospettive di carriera che offre il territorio una volta completato il percorso sportivo; e poi, ora, la previsione di una serie di incontri con esperti come mental coach e nutrizionisti per far comprendere agli atleti e alle loro famiglie le potenzialità di corpo e mente. All’evento di lunedì 11, aperto a tutti, interverranno Tatiana Kosheleva, il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e i nutrizionisti Federica Romagnoli, Michele Rampino e Nicole Campitelli. Sarà ospite anche Gaia Giovannini, giocatrice della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e campionessa ai Giochi olimpici di Parigi 2024 con la nazionale italiana di pallavolo.

I giovani, le giovani e il loro genitori sono i protagonisti delle iniziative promosse da ‘Mega Futuro’, progetto non-profit nato con l’obiettivo di fornire un supporto completo ai giovani atleti nel loro sviluppo personale e professionale. Questo incontro al Teatro ‘G. Santi’ di Bottega si svolgerà all’insegna del motto: "Il cibo è il carburante per le vittorie: nello sport e nella vita". I nutrizionisti spiegheranno come l’alimentazione influisce sul benessere, l’energia e la salute degli atleti, trasmettendo ai giovani l’importanza di un approccio consapevole al cibo e il ruolo di una dieta equilibrata per il successo sportivo e uno sviluppo armonioso.

Lucia Arduini