Cibus, Acqualagna tartufi: stand tra i più visitati

Acqualagna Tartufi torna al 22° Salone Internazionale Cibus, l’appuntamento agroalimentare biennale più importante in Italia, e lo fa in grande stile. L’idea di partenza è stata portare tra i padiglioni della fiera di Parma la meravigliosa e rigogliosa natura del suo territorio ed il forte apprezzamento da parte dei suoi clienti ed ospiti hanno confermato come vincente tale scelta. Lo stand si presenta prorompente non solo per le gigantesche riproduzioni in 3D della riserva naturale della Gola del Furlo ma anche per tutti i dettagli dell’allestimento. "Abbiamo utilizzato solo materiali naturali come il legno del parquet, delle scaffalature e di tutta la struttura portante – spiega Davide Possanzini direttore commerciale e marketing dell’azienda – per trasmettere i valori in cui crediamo: i nostri prodotti al tartufo sono infatti elaborati utilizzando solo materie prime di altissima qualità escludendo a priori semilavorati industriali, coloranti e conservanti in modo da garantire la massima genuinità e sapore al cliente finale. Cerchiamo di rispettare e seguire il naturale ciclo biologico dei principali ingredienti utilizzati, a partire anzitutto dal tartufo ed Acqualagna è un importantissimo bacino di raccolta del pregiato fungo ipogeo non solo bianco ma anche bianchetto, nero pregiato, nero estivo e nero moscato; in ogni momento dell’anno riusciamo a servire la nostra clientela internazionale con tartufo fresco di stagione. Quest’anno il Cibus di Parma ha già selezionato il burro fresco al tartufo bianchetto di Acqualagna tra i prodotti di alta gamma che hanno stuzzicato l’interesse dei migliori chef presenti a questa importante kermesse". "In realtà, aggiunge Possanzini, è un prodotto molto semplice ma gustosissimo specie se usato su crostini e pasta. E’ un’ottima base per preparare i primi piatti quando il tartufo nero estivo a inizio stagione non è così tanto carico di sapore: i sentori pungenti e agliacei del tartufo bianchetto aiutano infatti ad insaporire i piatti.

Tanti sono anche i media ed i Tg nazionali intervenuti a riprendere lo stand di Acqualagna Tartufi, complice anche la presenza di due testimonial di eccezione vestite con tutine da moto GP: Valentina Gullo, volto noto ai telespettatori Mediaset per aver partecipato a Temptation Island 2023, e Federica Morello, la prima donna dell’ultima edizione di Ciao Darwin 9 terminato poco più di un mese fa. Insomma, Acqualagna Tartufi si dimostra ancora una volta una presenza importante, autentica e rappresentativa della nostra regione al Salone Internazionale dell’agroalimentare italiano". Amedeo Pisciolini