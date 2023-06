Ciclabile dell’Arzilla, apertura a metà: "Il resto dell’intervento lo finiremo a settembre"

Apre venerdì 16 giugno la pista ciclabile lungo il torrente Arzilla, tra il ponte pedonale e viale Romagna. L’ultima parte dell’intervento, quella che dall’imbocco di viale Romagna conduce al sottopasso della Statale 16, a fianco della vasca di laminazione creata da Aset, sarà completata a settembre. I ciclisti potranno, comunque, percorrerla per raggiungere le spiagge in sicurezza, senza dover passare lungo la pericolosa Statale 16. E’ quanto assicurano sia Paolo Reginelli, presidente di Aset, la società che ha redatto il progetto e sta eseguendo l’opera, sia l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori.

"Il percorso – spiega Brunori – sarà tutto utilizzabile". "Abbiamo voluto ridurre al minimo – fa presente Reginelli – i disagi per i cittadini e agevolare l’uso della ciclopedonale durante la bella stagione". Dal 18 settembre si procederà all’asfaltatura, alla raccolta delle acque piovane e all’installazione della nuova illuminazione dell’ultimo tratto. Se Aset avesse dovuto terminare tutto il percorso, la ciclabile non avrebbe riaperto prima della metà di luglio. Cosa presenta di nuovo la pista dell’Arzilla, finanziata da Aset per un importo di 600mila euro? "Un piano stradale definitivo – fanno sapere dall’azienda e dal Comune – completo di sistema di drenaggio delle acque meteoriche e un impianto di pubblica illuminazione. Inoltre sono stati effettuati interventi per aumentare il verde sul versante del torrente dal ponte pedonale fino a viale Romagna, è stata creata una staccionata in legno lato torrente e installata la segnaletica verticale".

Per quanto riguarda il ponte pedonale "è stata effettuata la manutenzione dei cordoli e dei parapetti, rifatto il piano di calpestio (realizzato in ghiaia lavata), un nuovo impianto di illuminazione radente già allacciato alla rete di pubblica gestita da Aset. Completamente rifatte sia la rampa ciclabile di accesso al ponte sia quella pedonale, ed è stato effettuato, al di sotto della rampa di accesso al ponte, un intervento di protezione in caso di piena alluvionale, come indicato dalla Regione Marche. Sui parapetti risanati è stata installata una rete in acciaio inox, con funzione anticaduta. A breve la tinteggiatura delle strutture murarie rifatte che costituiscono il ponte".

"La ciclabile – conclude Brunori – è ora più sicura per i tanti che lo utilizzano. Abbiamo migliorato un percorso strategico per favorire i collegamenti cittadini".

Anna Marchetti