Ciclabile in viale Alighieri Al via la sperimentazione

In viale Dante Alighieri si parte con la sperimentazione annunciata: sul lato mare rimarranno i parcheggi a spina di pesce mentre sul lato monte la pista ciclabile prenederà il posto delle auto. Spariscono circa 39 parcheggi che in vista dell’estate si cercherà di recuperare in aree adiacenti. La soluzione individuata dovrebbe rispondere alle esigenze dei residenti, che da anni chiedono sicurezza, e rendere più agevole il passaggio dei tir della New Copromo. La fase di sperimentazione durerà fino ad aprile-maggio quando viale Dante Alighieri sarà asfaltata e la nuova viabilità diventerà definitiva. In questa prima fase gli interventi previsti sono minimi (segnaletica orizzontale e verticale): la spesa prevista è di 10mila euro.

A separare la pista ciclabile dalla carreggiata sarà una semplice striscia gialla sull’asfalto e le frecce bianche ne indicheranno la direzione (porto-viale Ruggeri). Il camminamento pedonale rimarrà com’è attualmente, con la ghiaia, e solo in un secondo momento si penserà alla realizzazione di un vero e proprio marciapiede. "Ho già convocato gli esercenti della via – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – che hanno dimostrato grande collaborazione".

Una soluzione, quella di viale Dante Alighieri, che non poteva essere rimamadata viste anche le indicazioni arrivate dalla Prefettura dopo gli incontri sollecitati da New Copromo e residenti.