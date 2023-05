Ciclabile larga come un’autostrada "Così la usano come parcheggio"

Fatta la ciclabile, scoppia la polemica: alcuni residenti hanno ridicolizzato l’ampiezza della ciclabile che ingombra via Lambro, con tanto di cordolo di sicurezza, rispetto all’intera carreggiata a disposizione. Nella foto, diventata virale sui social, si vede il furgoncino di uno spedizioniere che per la fermata non ha altra chance che impegnare la ciclabile. "Così fanno in molti - testimonia Miriam Ricci, consigliere di quartiere di opposizione, –, compreso il postino perché da quando l’amministrazione ha realizzato questa che sembra più una pista di atterraggio per aerei che una ciclabile, tra gli spazi occupati dalle auto parcheggiate, la corsia veicolare e la doppia corsia di ciclabile, non esiste più ciglio della strada dove fermarsi. Qui siamo contenti che abbiano fatto la ciclabile: finalmente i quartieri sono collegati e, in prospettiva, non dovremo più passare sul ponte di via Mondini, che è pericoloso per i ciclisti, ma la gente si chiede anche perché invece che farla in via Lambro, i tecnici del Comune non l’abbiano realizzata in via Basento che è una strada grande il triplo. All’altezza di via Chieti si sarebbe potuta ricollegare con via Lambro, occupando solo l’ultimo tratto verso gli orti. Non sarebbe stato meglio? Di certo lo sarebbe stato per chi al mattino deve accompagnare i figli a scuola, o per chi, in via Lambro, ci lavora".

Detto, fatto. Bussiamo al campanello di un’attività fondata nel 1951 che opera in via Lambro da 38 anni. "Cosa ne penso? Non ho più fiducia - risponde sconsolato Giovanni De Angelis, imprenditore con azienda di noleggio autotreni, auto gru, mezzi speciali –. Non mi sento di dare soluzioni: però sarebbe stato meglio fare una sperimentazione subito dopo aver fatto il sottopasso, anche per la sicurezza". Cioè? "La ciclabile passa davanti al mio passo carrabile: per uscire, i miei autisti devono usare mille occhi. In media la mia azienda fa quotidianamente 70 transiti: entrano ed escono mezzi, molto lunghi e pesanti. Con l’asilo davanti alla mia azienda, preferisco uscire con i camion dopo le 9 di mattino. Ma la nuova viabilità mi porta a passare anche davanti alla materna in via Bormida". "Con via Lambro a senso unico – conlude Ricci – via Bormida si è sovraccaricata di traffico e non è stata allargata. Qui passano i mezzi pesanti della ditta De Angelis; il trasporto pubblico ed essendoci la materna, nelle ore di punta, il traffico non è più fluido. Le code si formano anche per le auto in seconda fila".

s.v.r.