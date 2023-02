Ciclabile o parcheggi? Viale Dante è un rebus

Caos in viale Dante Alighieri: ulteriori cartelli sono spuntati ieri mattina per completare la segnaletica della nuova viabilità sul lato monte della strada, dove sono state create pista ciclabile e percorso pedonale al posto dei parcheggi. Viabilità che, al di là delle proteste, al momento non sarà modificata. Non sono, però, in programma né controlli né multe almeno fin quando "la situazione non sarà chiarita – ribadisce l’assessore alla Polizia municipale Sara Cucchiarini – e non sarà definita la scelta. Si è aperta una fase di sperimentazione che deve portare ad una decisione, quando questa sarà presa la Polizia locale si metterà a disposizione e la farà rispettare".

Del futuro della viabilità di viale Dante Alighieri si parlerà questa mattina in giunta, mentre per giovedì 2 marzo residenti e commercianti sono stati invitati ad un incontro in sala della Concordia con il sindaco Massimo Seri e gli assessori ai Lavori pubblici Barbara Brunori e alla Polizia municipale Sara Cucchiarini. In quella occasione l’assessorato ai Lavori pubblici, sulla base dei dati raccolti dai tecnici, che dovrebbero iniziare i rilievi da oggi, chiarirà se sia possibile ripristinare dove ora c’è la ciclabile una parte dei parcheggi, allargare la carreggiata, conservando solo il percorso pedonale.

Intanto ieri pomeriggio le residenti Lucia Sorcinelli e Marcella Rossi, che si battono per assicurare in viale Alighieri una viabilità sostenibile a tutela di pedoni e ciclisti, hanno avuto un confronto con Brunori. "La sperimentazione non si può concludere – hanno ribadito le due signore – in 8 giorni, servono almeno due mesi". Continua invece la raccolta firme dei commercianti che non intendono rinunciare ai parcheggi considerati "vitali" per loro attività. L’obiettivo è consegnare le firme in Comune prima del 2 marzo.

Anna Marchetti