"Ciclabile provvisoria sull’ex ferrovia". La maggioranza boccia la proposta

Scontro sull’ex ferrovia, a Colli al Metauro, tra opposizione e maggioranza. Nella seduta consiliare dell’altra sera il gruppo ‘Energia in Comune’ ha presentato un ordine del giorno volto a chiedere a Rfi il rilascio di un’autorizzazione per utilizzare la strada ferrata a scopo ciclopedonale, ma la squadra del sindaco Briganti l’ha bocciato, bollandolo come una "proposta che creerebbe false speranze". Di tutt’altro parere Candio Curina e Alessandra Khadem, rispettivamente capogruppo e consigliera di minoranza, che attaccano: "Il nostro era un atto di buon senso. In attesa di capire le sorti della linea Fano-Urbino, classificata come turistica da una legge statale del 2017, ma per il cui ripristino fino al 2026 non è prevista alcuna risorsa, perché non si può mantenere il tratto di Colli al Metauro (di 6,5 km, ndr) in uno stato decoroso e consentire alla gente, visto che taglia il centro abitato, di utilizzarlo a piedi o in bicicletta per evitare il traffico e i pericoli della Flaminia?"

Curina e Khadem aggiungono: "Non chiedevamo di smantellare la ferrovia. Anzi, di garantire a Rfi che non sarebbero stati tolti binari e traversine, per non pregiudicare un’eventuale, futura, riattivazione della tratta. Ciò che volevamo era solo la possibilità per il Comune di mantenere l’area pulita dalle erbacce (attualmente Rfi interviene per il taglio una volta all’anno) e di posizionare in mezzo ai binari un telo di plastica coperto da stabilizzato per consentirvi il passaggio di pedoni e ciclisti. A Fermignano un analogo ordine del giorno è stato approvato all’unanimità e l’ha votato anche il consigliere regionale Cancellieri".

"La proposta, seppur condivisibile nel principio – replica la maggioranza -, non teneva conto della realtà, ossia del fatto che è vietato per legge utilizzare il sedime ferroviario per qualsiasi attività. Inoltre, l’ipotesi non contemplava la fattibilità tecnico economica e, pertanto, sarebbe stata priva di fondamento una qualsiasi interlocuzione in merito con Rfi, che ha già bocciato altre proposte dotate, invece, di questi requisiti, avanzate dalla Regione e dal Comune di Fano. Insomma, l’ordine del giorno della minoranza era irricevibile e non avrebbe avuto alcun senso impegnare gli uffici comunali in atti che non possono portare a nessun risultato, in quanto il sedime della ferrovia non si può toccare. Il tema dell’utilizzo di tale sedime è molto serio e auspichiamo un suo riutilizzo nel più breve tempo possibile, che metta fine al degrado in cui si trova, ma proprio per questo servono proposte serie".

Sandro Franceschetti