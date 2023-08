A Pesaro la ciclabile di via Paganini è ad ostacoli

Pesaro, 3 agosto 2023 - La nuova, “fantastica”, ciclabile in via Paganini a Villa San Martino non convince i cittadini. Perché? In dirittura d'arrivo, dopo aver evitato le possibili sportellate di chi ha parcheggiato a destra ed evitato gli automobilisti a sinistra, il ciclista che passa in via Paganini a Villa San Martino avrà altre tre prove da superare davanti a sé per restare incolume: la ginkana sul manto che in finale è rattoppato, la buca con palo e la strettoia per immettersi in rotatoria. Esagerato? Giudicate voi guardando il video realizzato da uno scooterista.

Panoramica della pista ciclabile in via Paganini

C’è infatti chi, tra gli scooteristi, non ha resistito, replicando al post dell’assessore Enzo Belloni e del sindaco Matteo Ricci con un video che documenta le criticità percepite dagli utenti.

Per fare crollare il “mito” di una ciclabile con parcheggi che avrebbe dovuto rispondere, in un sol colpo, a più di un problema di viabilità nella zona, al cittadino è bastato un minuto di videoregistrazione. “Intanto è sicura per i ciclisti - osserva sarcastico - che sono protetti dallo scorrimento veloce delle auto alla loro sinistra, grazie ad una striscia gialla” quando il potere del giallo, da che mondo è mondo, appartiene solo a Valentino Rossi.

Lo scooterista evoca altre piste in città che sono oggettivamente perimetrate da un cordolo di protezione in cemento. Ma è evidente che in via Paganini questo non poteva essere realizzato perché la pista ciclabile scorre, con a sinistra il lato della carreggiata e con a destra un lungo parcheggio.

La cinquantina di stalli sono stati realizzati dall’amministrazione per rispondere alla fame di parcheggi lamentata dai residenti e dagli utenti che sfruttano il polo sportivo di via Togliatti, parallela di via Paganini, dove si concentrano in pochi metri quadrati la cittadella del basket, il campo sportivo del Villa San Martino calcio; un parco avventura per bambini; una piscina; il rifornimento auto elettriche e un centro commerciale.

Ma fatti i parcheggi, la polemica da via Togliatti si sposta su via Paganini. “Per il ciclista - osserva lo scooterista - attento a non farsi agganciare alla sua sinistra dalle automobili, ci sarà sempre il rischio di beccarsi la sportellata dell’automobilista che alla sua destra ha parcheggiato”.

Il commento dello scooterista continua ilare fino al termine della pista ciclabile: “Termina con una strettoia - dice rendendo evidente che per la bicicletta non c’è più spazio per incanalarsi nel flusso delle automobili intenzionate a immettersi in rotatoria -, ma prima c’è palo della luce con buca da superare”.

A questo punto a noi è venuto in mente lo spezzone del film “Il federale” con Ugo Tognazzi in sidecar che per “risolvere” il disagio del dissesto stradale al proprio trasportato, lo avvisava, urlando: “buca”; “buca con acqua”…

Lo stesso potrebbe avvenire in via Paganini, dove per eliminare le criticità, basterà mettere cartelli di fare attenzione ai pericoli.