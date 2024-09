Ciclabile Vismara-Torraccia. Il sottopasso non si sblocca

La realizzazione del sottopasso della pista ciclabile che collegherà Vismara alla Torraccia è ancora in stand-by. Il Comune di Pesaro sta infatti aspettando il via libera da parte delle Ferrovie dello Stato per poter avviare i lavori per completare il tunnel che passerà sotto i binari e potrà collegare la pista ciclabile di via Liri, a Vismara, con quella del lungo Foglia, evitando il complesso passaggio per i ciclisti sul ponte sopra la ferrovia, in via Mondini. Entro settembre RFI dovrebbe comunicare una finestra di tempo (12 giorni lavorativi) entro i quali l’impresa esecutrice dei lavori dovrà terminare le operazioni di scavo per il nuovo sottopasso ciclopedonale, ma al momento ancora tutto tace. E i lavori sono ancora tutti fermi. Il via libera da parte di Ferrovie è indispensabile, in quanto i lavori comporteranno modifiche e rallentamenti al traffico ferroviario proprio durante il periodo in cui saranno realizzati. "Non è ancora arrivata la conferma da parte di RFI per indicarci la finestra temporale entro cui potremo procedere con i lavori – dice Sara Mengucci, assessora comunale alla Viabilità con delega alla Bicipolitana – ma contiamo di riceverlo entro fine settembre, massimo i primi di ottobre. Una volta ricevuto il placet da parte di Ferrovie noi siamo pronti ad intervenire. La prima fase dei lavori sarà avviata sul lato vicino alla rotatoria sotto Santa Colomba, dove è previsto appunto anche lo scavo della galleria sotto la ferrovia proprio nei giorni che ci indicherà RFI, con la quale dovremo coordinarci. Questa prima parte dei lavori contiamo di terminarla entro la fine dell’anno – aggiunge l’assessora –. Successivamente si provvederà alla realizzazione di un ponticello di collegamento per la ciclabile di via Liri, nel quartiere di Vismara, su cui inizieremo a lavorare da inizio gennaio. Quella che andremo a realizzare – dice Sara Mengucci – è un’opera strategica per il progetto di Bicipolitana, visto che verrà ampliato con questa nuova tratta, ma anche per tutto il quartiere".

Il tunnel che passerà sotto la ferrovia sarà largo 3,5 metri con pendenza quasi nulla, mentre tutto il tratto di pista ciclabile sarà lungo circa 300 metri: "Si tratta di un investimento importante – conferma l’assessora alla Viabilità del Comune di Pesaro – per cui l’iter autorizzativo è costato 54mila euro, mentre il lavoro complessivo è di circa 921mila euro".

Alice Muri