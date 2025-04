Ciclista cade e si ferisce percorrendo un sentiero

Pericoloso incidente, ieri mattina, in un sentiero nella zona di Gabicce. Un ciclista è rimasto ferito mentre percorreva un sentiero in una zona boschiva con la sua mountain bike. L’episodio è accaduto nella mattinata di ieri, poco prima delle 12, e il ciclista è stato tempestivamente soccorso con l’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona Il biker, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto a terra in un tratto particolarmente impervio.

L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Pesaro è stato immediato. I soccorritori hanno raggiunto rapidamente il ferito e collaborato con i sanitari del 118 e della Croce Rossa per prestare assistenza all’uomo.

Considerata la difficoltà di accesso all’area e la dinamica dell’incidente, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata in un’area pianeggiante adiacente al punto in cui si è verificato l’incidente e ha provveduto al trasporto del ciclista al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di stabilizzarlo e trasferirlo rapidamente in una struttura attrezzata.

Ant.Mar.