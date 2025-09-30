Ciclista travolta da un camion all’incrocio maledetto: paura sull’Adriatica a Pesaro

Pesaro, 30 settembre 2025 – Paura questa mattina a Pesaro, quando intorno alle 9,45 una donna di circa 70 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata urtata da un tir lungo la Statale Adriatica, all’altezza dell’incrocio con viale della Repubblica.

La scena ha subito richiamato numerosi passanti e automobilisti: la ciclista, sbalzata a terra, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118, intervenuto con mezzi di terra e con l’eliambulanza. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Torrette ad Ancona.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati anche i carabinieri e la polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. L’impatto ha infatti provocato lunghe code e rallentamenti: la Statale è rimasta parzialmente bloccata per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la dinamica esatta dell’accaduto per chiarire le responsabilità. Una zona, quella dell’incrocio con viale della Repubblica, già nota per la sua pericolosità e spesso segnalata dagli utenti della strada come punto critico della viabilità cittadina.