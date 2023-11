Ciclista colpito da auto finisce in ospedale

Paura ieri mattina a Rosciano per un ciclista colpito da un’auto. Erano da poco passate le 8 quando la Opel Corsa condotta da una 68enne fanese che percorreva la strada Località Rosciano con direzione monte verso mare, giunta alla rotatoria con la strada Comunale del cimitero di Rosciano, ha urtato lateralmente la bicicletta (che percorreva la stessa rotatoria provenendo dalla strada comunale del cimitero di Rosciano) in prossimità dell’uscita. A seguito dell’urto il ciclista, un fanese di 59 anni, è caduto a terra riportando lesioni, mentre l’auto ha sterzato verso destra andando a sbattere contro il cordolo della rotonda. Pronto l’intervento del 118 che ha portato l’uomo in Pronto Soccorso per gli accertamenti.