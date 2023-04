Ciclista scivola in un dirupo: un altro lo vede e chiama i soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle 12 circa a Colbordolo per soccorrere un ciclista in mountain bike caduto lungo un sentiero nei dintorni di Montefabbri. Sul posto la squadra di Urbino e una squadra Speleo Alpino Fluviale da Pesaro che hanno raggiunto e soccorso l’uomo dolorante ad una spalla scivolato in un dirupo. Per fortuna, qualcuno lo aveva visto ed è riuscito a dare l’allarme e la posizione ai soccorritori che in breve tempo hanno raggiunto il malcapitato consegnandolo poi al 118. L’uomo è stato portato all’ospedale di Urbino.