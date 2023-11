Ciclo Ducale e Avis: patto per la salute nel segno dei ciclisti

La Ciclo Ducale e l’Avis di Urbino in pista insieme per la salute e la sensibilizzazione. Una collaborazione inedita che punta sl benessere e al prossimo: aiutare chi ha bisogna di trasfusioni e monitorare lo stato di salute dei ciclisti ."Abbiamo voluto fortemente questa collaborazione con l’Avis locale – sottolinea il presidente dell’associazione sportiva legata al mondo delle due ruote Gian Franco Fedrigucci –. L’obiettivo è creare sempre più sinergie in città, sensibilizzare i nostri tesserati a diventare donatori. Vogliamo dare un segnare forte: non solo sport ma anche soldarietà. Ci sembrava giusto, nel nostro piccolo, far riflettere sull’importanza della donazione: un piccolo gesto che può fare la differenza" . "La donazione del sangue non deve mai finire – sottolinea il presidente Avis Urbino Massimo Castellucci –. Dopo il covid sono ora riprese le attività di promozione e siamo molto contenti di questa collaborazione con chi promuove le due ruote a Urbino e nel territorio. Conoscere il mondo della donazione è fondamentale per capirne l’importanza". Sono numerosi i ciclisti che già hanno adottato la collaborazione e altri lo faranno in occasione degli eventi che saranno organizzati dalle due associazioni.

fra. pier.