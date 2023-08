Ciclone Casadei alla Palla "Il liscio non invecchia mai"

di Giorgia Monticelli

Questa sera per "Candele sotto le stelle", la serata ‘total white’ che anima da nove anni l’estate pesarese, uno dei protagonisti indiscussi sarà Mirko Casadei con la sua ‘Popular Folk Orchestra’ che alle 22 accenderà piazzale della Libertà insieme alla ‘Piccola Orchestra Avion Travel’ per il festival ‘Ballamondo’.

Dopo il successo al Cater Raduno lei, assieme alla sua orchestra, torna a Pesaro con un altro appuntamento importante per la città. Come si sente?

"Molto contento e soprattutto fiero del rapporto che si è venuto a creare con la città, nato un po’ per caso. Ho sentito il sindaco Matteo Ricci un giorno in televisione mentre cantava ‘Ciao Mare’ - che quest’anno compie 50 anni dalla sua uscita -, un grande successo di mio padre Raoul Casadei. Dopo quella scena l’ho subito contattato ed è nato così un forte rapporto anche con la città".

Con il suo tour sta girando tutta l’Italia, ma il liscio è davvero cosa ‘da vecchi’?

"Il liscio è un ballo nato per i giovani, chiaramente i suoi 100 anni si fanno sentire ma il suo genere è trasversale. Anche al Cater Raduno di qualche mese fa non c’era solo un pubblico adulto e uno dei nostri obiettivi è proprio quello di nobilitarlo. Ci piacerebbe venisse apprezzato, oltre che come un genere popolare, anche come un patrimonio culturale che ha scritto la storia del nostro paese".

Ci spiffera qualche anteprima del concerto di questa sera? "Suoneremo soli e anche insieme alla ‘Piccola Orchestra Avion Travel’ per un momento di contaminazione dei generi. Canteremo un loro pezzo: ‘Sentimento’, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2000. Ci sarà una versione napoletana di ‘Romagna mia’ e narreremo la storia delle canzoni diventate celebri nel corso degli anni".

Come ci si sente a vedere dei marchigiani ballare e cantare ‘Romagna mia’?

"I marchigiani sono i nostri cugini. Il liscio è sentito da nord a sud e la nostra tradizione nelle Marche è sempre stata molto forte. È vero che la canzone intona ‘Romagna mia’, ma in realtà è dedicata a tutti i nostri posti del cuore. Il liscio Casadei è speciale per questo; perché ha sempre un messaggio profondo celato dietro le sue note".

Tornerà a Pesaro in futuro?

"Penso proprio ci sarà spazio per noi anche nella programmazione di ’Pesaro 2024’".