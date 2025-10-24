Cicloturismo, i Comuni hanno fatto una strategia

Fossombrone, Montefelcino e Isola del Piano insieme per un nuovo modello di cicloturismo, sportivo ma anche inclusivo, sostenibile e biologico. Parte l’ambizioso progetto “Bici in Comune“ che, finanziato dal Ministero dello Sport, ha conquistato l’ottava posizione su oltre 1.900 domande presentate in tutta Italia. A conferma del valore della proposta e della vocazione cicloturistica della Valle del Metauro i tre Comuni sono stati premiati come accessibili e accoglienti per chi ama scoprire il territorio in bicicletta. Oltre all’infrastruttura cicloturistica – tabellata, mappata, dotata di stazioni di manutenzione e percorribile anche con e-bike – è previsto un calendario di iniziative aperte a tutti, con mezzi speciali (handbike, tandem) messi a disposizione di persone con difficoltà motorie o disabilità, e legate alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Nasce così “BioBike Metauro“, la rassegna di eventi cicloturistici che unisce sport, inclusione, promozione del territorio e cultura del biologico, il cui primo appuntamento è stato programmato domenica 26 ottobre con partenza da Fossombrone, Comune capofila, con quattro percorsi adatti a tutti e per tutti i gusti: MTB – 30 km, Gravel – 50 km, Strada – 50 km, Bike Family – 5 km con guida cicloturistica. Il progetto è stato presentato alla Confcommercio. "Lo sviluppo sostenibile del territorio – ha esordito il direttore Agnese Trufelli - è un tema che ci sta molto a cuore. Il cicloturismo è in forte crescita: nel 2024 si è registrato un boom sia in termini di presenze, stimate in 89 milioni, più +54% sul 2023, che di impatto economico".

Ha proseguito il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni: "Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio meraviglioso, che offre anche percorsi straordinari per chi ama la bicicletta. Una parte del percorso del progetto è quello della tappa del Giro d’Italia del 2023, definita dagli organizzatori tra le più belle della corsa. Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questa splendida iniziativa che darà un valore aggiunto al nostro territorio".

Come sottolineato dal sindaco di Isola del Piano Giuseppe Paolini: "grande spazio sarà dato alle eccellenze locali, con particolare attenzione alla vocazione biologica che caratterizza da decenni il mio Comune". Per il Comune di Montefelcino è intervenuta l’assessore Chiara Paoloni: "E’ un progetto che aiuta a valorizzare il territorio e le sue eccellenze, e che ha anche un importante valore sociale. Grazie al Comune di Fossombrone per averci coinvolto". Il progetto è stato finanziato dal Ministero dello Sport e realizzato da Sport e Salute in collaborazione con l’Anci. Ha concluso Maria Teresa D’Angelo, coordinatrice di Sport e Salute struttura territoriale Marche: "Un ottimo progetto, tra i 10 finanziati nelle Marche, che riveste grande importanza sia a livello di socializzazione che per la qualità della vita".

Luigi Diotalevi