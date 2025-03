Cicloturisti lanciano l’allarme buche

Il problema per i cicloturisti non sono le semplici buche, ma "l’incolumità. E’ una vera emergenza". Alzano la voce gli albergatori che da anni accolgono i cicloturisti in arrivo dall’Italia e dall’estero. Il bersaglio sono le condizioni delle strade dell’entroterra riminese e pesarese. A prendere la parola sono figure tra le più conosciute del turismo bike in riviera e in regione. Filippo Magnani del consorzio Terrabici così come il marchigiano e Alessandro Galeazzi (Italy Bike Hotels, Marche), dicono con diversi altri colleghi: "Le condizioni delle strade sono ormai un pericolo costante per ciclisti, sportivi e turisti. Buche profonde, tagli verticali, asfalto dissestato: un quadro critico che non solo compromette l’attrattività turistica del territorio, ma soprattutto mette a rischio la vita di chi ogni giorno pedala sulle nostre strade". In altri termini non si tratta di rischiare di perdere qualche presenza turistica, in ballo c’è la sicurezza dei ciclisti.

Per affrontare il problema si sono riuniti i principali rappresentanti dei bike hotel tra Romagna e Marche. Nasce da qui una protesta che nel concreto ha preso la forma di una pioggia di lettere via pec rivolte a 89 enti pubblici. Le mail in cui si lamenta un vero e proprio problema per la sicurezza dei cicloturisti, sono state inviate a tutti i sindaci dei Comuni delle province di Rimini e Pesaro-Urbino, alle stesse Province di Rimini e Pesaro-Urbino, alle Regioni Emilia-Romagna e Marche, e anche alla Repubblica di San Marino. In pericolo è un settore che nel 2024 ha visto presenze in crescita del 6,7% in Emilia-Romagna e del 2,9% nelle Marche, generando un indotto di 45 milioni di euro. "Non si tratta più di una questione economica legata al turismo - attacca Filippo Magnani -, ma di una vera emergenza per la sicurezza e l’incolumità delle persone. La nostra preoccupazione è massima".