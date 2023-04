Cicloturistica: ultima tappa a teatro Gabicce fa festa con i vincitori

La 41ª Settimana cicloturistica si è conclusa venerdì sera al Cinema-Teatro Astra, con l’esibizione della banda musicale di Montefelcino e la premiazione delle prime cinque società classificatesi. Ad impreziosire la manifestazione la presenza del nuovo prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco che ha detto: "Ringrazio per l’accoglienza e per l’occasione di aver potuto visitare Gabicce Mare che non conoscevo". Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla serata condotta dai brillanti presentatori Letizia Vincenzetti e Raffaele Magi. Naturalmente a fare gli onori di casa il presidente del Gruppo Albergatori Multiservizi, Angelo Serra. Sul palco sono intervenuti gli amministratori comunali di Gabicce: Marila Girolomoni, vice sindaco e gli assessori Rossana Biagioni, Roberto Reggiani e Aroldo Tagliabracci. Quindi sono stati ringraziati i sindaci, vicesindaci, assessori e rappresentanti delle Pro Loco, presenti in sala che hanno accolto gli sportivi, offrendo loro rinfreschi da favola nelle località di Montelabbate, Gallo di Petriano, Montefelcino, Vallefoglia e Montecalvo in Foglia. Premiati Amerigo Varotti, direttore Confcommercio; Domenico Montillo degli Enti bilaterali del Turismo; Fabrizio Oliva della neonata associazione Parco San Bartolo che raggruppa i comuni di Gabicce, Pesaro, Tavullia e Gradara; il tecnico Daniele Calosso; Alighiero Omicioli che ha parlato della prossimo tappa del Giro d’Italia di Fossombrone del 13 maggio e delle possibilità future di Gabicce; Dante Gregorini, presidente Acsi provinciale e i collaboratori Claudio Romani e Luigi Piccini; il maresciallo della Caserma dei Carabinieri, Francesco Indino; il nuovo presidente dell’ente parco san Bartolo, Silvano Leva con il vice Matteo Sanchioni.

Quindi sono stati premiati il cicloturista meno giovane: Maurizio Galli (82 anni) di Parma e le prime cinque squadre classificate: 5ª Radsteam New Jseibuy (Germania); 4ª Frustagomme di Biella; 3ª Club San Marco (Germania); 2ª Velo Plus di Como; 1ª Brontolo Bike, squadra mista italo-tedesca ed al riguardo un rappresentante ha detto: "Abbiamo vinto per il punteggio ma la vittoria è di questo territorio. Ritorneremo anche il prossimo anno". A chiudere la serata la Radetzky March eseguita dall’ultracentenaria banda di Montefelcino, presieduta da Denis Battisti e diretta dal maestro Sauro Piersanti, che ha visto il debutto del parroco del paese, Gabriele Micci al sax.

