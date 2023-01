Ciclovia ed espropri, protesta anche Cuccurano

di Anna Marchetti

Si allarga la protesta degli espropriati della ciclovia del Metauro. A Cuccurano, sono sul piede di guerra i residenti di via Attilio Regolo, dove dovrebbe passare il percorso della ciclovia, voluto dalla Regione e condiviso dal Comune, in alternativa al tracciato in precedenza elaborato lungo la Fano-Urbino. Preoccupazione per gli espropri anche in questa parte della città.

"Ne sono venuta a conoscenza – spiega Chiara Franchini che abita proprio su via Regolo – con il passaparola e ho dovuto incaricare un tecnico per presentare le osservazioni entro il 29 dicembre". Su via Regolo si affacciano due abitazioni di proprietà della famiglia: in un caso c’è la preoccupazione che la ciclovia passi proprio a ridosso del portone d’ingresso; nell’altro che siano abbattuti il muro di cinta in pietra del Furlo "che sarebbe impossibile oggi da ricostruire" e tre pini marittimi. "Il mio obiettivo – commenta la signora Franchini – non è fare polemiche, ma ottenere maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione comunale per ridurre i danni ai cittadini e le spese al Comune".

Si sente rassicurato dall’incontro che ha avuto ieri mattina con il tecnico comunale che si occupa della ciclovia del Metauro, un altro residente di via Regolo, Filippo Franchini. "Mi hanno spiegato – racconta – tutto il percorso seguito dalla ciclovia del Metauro: in via Regolo non saranno toccate le proprietà. La pista sarà ricavata sulla strada pubblica che è poco frequentata dalle auto e c’è il divieto di transito dei camion. La nostra è una strada di campagna che molti utilizzano per camminare o passeggiare. La ciclovia sarà anche l’occasione per asfaltare quella parte di via Regolo (dal civico 17 a via Arno) che ancora non lo è".

Ma non tutti sono d’accordo: "Un progetto di ciclovia indifendibile – commentano dal Comitato ciclovia del Metauro da sempre a favore del vecchio percorso lungo la ferrovia Fano-Urbino – lo dimostra la scelta a Cuccurano dove, pur esistendo lo spazio adatto lungo i vecchi binari, si vuole per forza far passare la cosiddetta ciclovia in via Attilio Regolo". Nel progetto si specifica, fa sapere il Comitato, che "attraversata via Muzio Scevola, il percorso prosegue in promiscuo su via Regolo, la strada comunale che affianca la ex ferrovia con una larghezza variabile ma mai inferiore a 3 metri". Sempre nel progetto si chiarisce che su quella strada "a servizio di una decina di abitazioni" saranno adottati "alcuni accorgimenti viari".

Conclude il Comitato: "Una vera ciclovia deve essere normalmente larga almeno 2,5 metri, consentire il doppio senso ciclabile e non essere in promiscuità con gli autoveicoli. Nei 3 metri di via Regolo tutto questo non è possibile neanche con i giochi di prestigio". C’è poi un problema di risorse: con quelle già stanziate (circa 6milioni e mezzo) non si andrebbe oltre la Fornace Solazzi.