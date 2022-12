Ciclovia, la Lupus attacca: "Percorso folle"

Proprio non piace agli ambientalisti fanesi il progetto della ciclovia del Metauro: "Un percorso a zig zag fino al comune di Cartoceto che oltre ad avere numerose interferenze con strade, torrenti, canali, sarà molto costoso, pericoloso e quindi poco attrattivo come ciclovia turistica". Per questo, mentre tanti cittadini si vedono recapitare da giorni lettere di esproprio da parte del Comune, i soci della Lupus in Fabula tornano a ribadire che per loro è "un progetto profondamente sbagliato e probabilmente di poca utilità pratica, con conseguente spreco di denaro pubblico".

Questione non di poco conto, per gli ambientalisti, è che la realizzazione della ciclovia del Metauro "comporterà il consumo di circa 4 ettari di terreno agricolo e l’abbattimento di circa 40 alberi di alto fusto". Nel progetto però si parla di opere di mitigazione, di piantagione di nuovi alberi e siepi. "Ma non sono né quantificate né identificate, quindi solo belle parole" replicano. Per loro quindi la soluzione tecnica "più lineare, meno costosa, più sicura e più attraente" sarebbe stata quella di utilizzare il sedime dell’ex ferrovia Fano – Urbino, "un corridoio verde, lungo, continuo, sicuro e bello". "Ma la volontà di alcuni amministratori, non avvalorata da dati economici e di fattibilità - lamentano -, di riattivare la vecchia ferrovia in disuso, e la scadenza dei termini per il finanziamento della ciclabile, portano ad un progetto che resterà nella storia come una opportunità persa".

La Lupus in Fabula mette quindi in guardia la politica locale e regionale ricordando che "per essere riattivata come ferrovia ad uso turistico la Ferrovia Fano-Urbino deve essere finanziata "nell’ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all’infrastruttura ferroviaria regionale di competenza".

Pertanto, secondo gli ambientalisti "non avremo né una nuova ferrovia turistica, né una ferrovia adatta al trasporto persone e merci, ma una ciclovia che al massimo servirà a piccoli spostamenti locali". La Lupus fa sapere quindi di aver presentato osservazioni al progetto definitivo in cui chiede prioritariamente di spostare il tracciato della ciclovia sul sedime della ex ferrovia Fano-Urbino. Inoltre, chiede che sia dato un incarico ad un esperto qualificato in arboricoltura per fare un censimento dettagliato degli alberi e arbusti che saranno abbattuti per compensare la loro perdita con la piantagione di alberi di alto autoctone, considerando il contributo in valori ecosistemici che questi potranno dare nell’immediato e non a maturazione.

