"Ciclovia Metauro, tanti svantaggi con il nuovo percorso"

"Il nuovo tragitto della ciclovia del Metauro voluto dalla Regione, alternativo al percorso lungo la Fano-Urbino, non è bello, non è funzionale, è poco sicuro ed è molto più costoso rispetto al precedente progetto: 13 km (fino a Lucrezia) costeranno 9,5milioni di euro contro i 4,5 milioni previsti per 17 chilometri (fino a Tavernelle di Serrungarina) e gli espropri supereranno gli 800mila euro". Numeri che il consigliere regionale Andrea Biancani, che aveva seguito e portato avanti il progetto della giunta Ceriscioli, ha snocciolato nell’incontro di giovedì sera, organizzato dal Pd Fano al circolo di Cuccurano: una sessantina i presenti, tra cui anche l’ex governatore Luca Ceriscioli. Durante l’incontro il comitato ciclovia del Metauro ha reso noto di aver suggerito al sindaco Massimo Seri di chiedere a Rfi la disponibilità, attraverso un comodato, del sedime ferroviario, ora abbandonato, per trasformarlo in un percorso ciclo-pedonale. Richiesta che il Pd è pronto a trasformare in un ordine del giorno a sostegno del sindaco e del comitato. Biancani si è soffermato sui "costi esorbitanti del nuovo a causa delle infrastrutture che si dovranno realizzare e del numero elevato di espropri. Tutto questo senza neppure la certezza del ripristino del treno visto che lo studio di fattibilità di Rfi ancora non c’è". "Per noi – ha affermato il segretario Tommaso Della Dora – la soluzione migliore era ed è quella su cui abbiamo sempre puntato: una ciclabile accanto ai binari della linea ferroviaria dismessa Fano-Urbino. Una soluzione al momento scartata per la volontà, insensata, di riattivare la linea ferroviaria tuttora dismessa. Sulla possibilità di farlo si attende da tempo il risultato dello studio di fattibilità costato oltre 1 milione e commissionato dal Ministero per le Infrastrutture a RFI cui si aggiunge lo studio richiesto dalla Regione per altri 350.000 euro. A breve in consiglio regionale interrogazione del consigliere Biancani che chiede notizie sugli esiti di questo studio". Poi anche interrogazione del leghista Serfilippi.

Anna Marchetti