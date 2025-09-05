Cicogna folgorata dai cavi dell’alta tensione

Folgorata da un cavo dell’alta tensione. Una cicogna bianca ha trovato la morte l’altro giorno a Tavullia per ‘elettrocuzione’, mentre probabilmente stava cercando di posarsi sul palo della rete elettrica. Ritrovata senza vita dai volontari della Lipu, la cicogna e la sua tragica morte diventano la testimonianza concreta delle minacce che i migratori devono affrontare ogni giorno durante i loro voli. Una sorta di richiamo a quanto la necessità di tutela nei confronti dell’avifauna sia urgente: un ‘segno dal cielo’ che coincide con l’evento ‘Piume in viaggio’, il primo festival della migrazione organizzato dall’Ente parco San Bartolo, che da oggi a domenica presenta convegni, laboratori e attività all’aria aperta dedicate ai grandi viaggiatori che con ali spiegate volano sopra di noi.

"E’ stata una morte che si sarebbe potuta evitare – sostiene Olimpia Storoni, delegata Lipu della sezione di Pesaro Urbino –. Per questo ci siamo attivati per scrivere direttamente al gestore E-Distribuzione, per chiedere la messa in sicurezza dei conduttori mediante isolamento. Lo stesso gestore proprio lo scorso marzo ha organizzato a Roma il simposio "La Prevenzione del rischio di elettrocuzione dell’avifauna", nell’ambito del progetto Life Milvus di tutela del Nibbio, dimostrando la conoscenza del tema e la sensibilità in merito. Auspichiamo quindi – prosegue la delegata – che E-Distribuzione porti avanti questo percorso a tutto tondo".

La morte per elettrocuzione dell’avifauna è un fenomeno esteso che colpisce in particolare i grandi animali, come in questo caso la cicogna: quando si appoggiano può facilmente accadere che tocchino contemporaneamente due cavi o un cavo e la messa a terra. Questo provoca l’elettrocuzione. Un effetto che si può evitare, spiega Storoni, attraverso la predisposizione di sistemi di isolamento.

"Esistono già a livello nazionale apposite linee guida – prosegue la delegata – . L’Italia ha aderito alle convenzioni internazionali di Bonn e Berna con specifiche leggi di recepimento e tra le misure di prevenzione da adottare c’è proprio la messa in sicurezza del sistema di conduzione di energia elettrica che passa dai tralicci con cavi in aria". In questi ultimi anni, secondo i dati Lipu, la stessa tragica sorte ha colpito tre aquilotti al Nerone: un danno ecologico di grande peso che si aggiunge ad altre minacce che insidiano la vita dei migratori. "Ogni ostacolo può provocare una morte o un ferimento – spiega la naturalista Anna Giordano impegnata da 40 anni contro il bracconaggio e ospite domani al San Bartolo (ore 15, auditorium S. Marina Alta) – . I viadotti, le torri eoliche, grandi opere come il ponte sullo Stretto di Messina sono micidiali per i migratori. Soprattutto per i notturni, che spesso non riescono a evitare gli ostacoli. Pertanto ogni uccello che dal sud del Sahara riesce a raggiungere le nostre terre è un miracolo".