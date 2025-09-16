Cicogna folgorata. Enel annuncia interventi: "Impianti in sicurezza"

In campo tutti gli interventi necessari per evitare altri episodi di folgorazione dell’avifauna. E-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e di bassa tensione, assicura che questa settimana effettuerà un sopralluogo a Tavullia nel punto in cui nei giorni scorsi, come riportato dal nostro giornale, i volontari della Lipu della sezione di Pesaro Urbino hanno ritrovato una cicogna morta per elettrocuzione, un fenomeno che colpisce in particolare i grandi volatori se durante l’appoggio ai pali delle rete elettrica toccano contemporaneamente due cavi o un cavo e la messa a terra. Un movimento che, in assenza di dispositivi di messa in sicurezza dei conduttori, per l’avifauna può essere fatale. E si tratta di eventi che, purtroppo, non sono rari perché gli uccelli sono soliti a usare i pali della rete elettrica per riposare durante il volo.

Per evitare che la triste storia si ripeta, il responsabile di E-distribuzione di Pesaro Urbino, Davide Caliandro incontrerà nei prossimi giorni i volontari della sezione locale della Lipu e in base alle verifiche e agli approfondimenti che verranno effettuati dai tecnici durante il sopralluogo verrà stabilita la tipologia degli interventi da realizzare, dalla messa in sicurezza degli impianti all’isolamento dei conduttori, necessari per evitare altri episodi di elettrocuzione. E-distribuzione tiene a precisare infatti che "la tutela dell’avifauna e della biodiversità è un tema di fondamentale importanza e da anni l’azienda è impegnata concretamente con progetti che mirano a ridurre il rischio di folgorazione, come la posa di guaine isolanti sui cavi o l’installazione di componenti bird-safe sulle linee elettriche".

Gli interventi per la prevenzione della morte degli uccelli a causa del contatto con la rete, secondo quanto spiegato dalla società, vengono realizzati in collaborazione con enti locali, parchi nazionali e associazioni ambientaliste, a cui si aggiungono iniziative per proteggere le specie a rischio anche attraverso attività di stabilizzazione, ripopolamento e monitoraggio dell’avifauna. Tra queste, anche il progetto Life cofinanziato dall’Unione europea nato dall’accordo tra E-distribuzione e il parco della Gola Rossa a Frasassi che, per ridurre il rischio di folgorazione e favorire il ripopolamento di alcune specie, ha portato alla messa in sicurezza di 10 km di linee elettriche di media tensione nelle località di Rosegno, Spineto, Cerqueto e Monte Murano. La cicogna folgorata è stata trovata a Tavullia nel corso del primo festival della migrazione ‘Piume in viaggio’ organizzato dal parco regionale Monte San Bartolo.

