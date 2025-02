Cig, la crescita che fa male. Le ore di cassa integrazione salite in un anno del 32%

Continuano a salire le ore di cassa integrazione autorizzate nelle aziende della nostra provincia. Una salita che al momento sembra inarrestabile e che sottolinea la nuova crisi del sistema produttivo che il nostro territorio sta attraversando. Secondo i dati forniti dall’Inps ed elaborati dall’Ires Cgil Marche, infatti, le ore di cassa integrazione autorizzate nel 2024 sono state circa 6 milioni e mezzo, in crescita del 32,3% rispetto al 2023, quando erano state poco meno di 5 milioni.

Una tendenza la nostra molto più accentuata rispetto al valore medio italiano (+21,1%) e a quella del Centro Italia nel complesso (+12,1%), anche se più bassa rispetto a quanto accaduto nelle Marche, dove l’aumento medio è stato nel complesso del 44,9%. Quello che colpisce maggiormente però è che per ritrovare lo stesso valore di ore di cassa integrazione autorizzate nel 2024 nella provincia di Pesaro e Urbino, bisogna andare indietro di quasi 10 anni: esclusi il 2020 e il 2021, gli anni cioè in cui a causa delle chiusure dovute al Covid le aziende hanno dovuto richiedere tantissime ore di cassa integrazione straordinaria, bisogna risalire fino al 2015, per ritrovare un numero di ore di cassa integrazione autorizzate di poco più di 6milioni e mezzo. Un periodo in cui la crisi industriale che aveva investito il nostro Paese mordeva ancora forte, dopo anni ancora più duri.

"Non solo bisogna tornare ai dati del 2015, anno molto complesso – dice Roberto Rossini, segretario della Cgil di Pesaro e Urbino – ma oggi ci troviamo anche un mercato del lavoro ancora più precario rispetto a dieci anni fa. Purtroppo quella che stiamo attraversando non è per la manifattura del nostro territorio una cosiddetta fase ciclica, ma siamo di fronte ad una crisi di sistema che riguarda tutto il sistema produttivo. Se dovessero entrare in campo anche nuove politiche protezionistiche, la situazione potrebbe diventare ancora più problematica, visto che l’export per il nostro distretto è molto importante. E l’inizio del 2025 non sembra dare al momento segnali positivi".

Ad intervenire sulla questione anche Eleonora Fontana, segretaria Cgil delle Marche, che aggiunge: "A soffrire nel nostro territorio sono soprattutto la meccanica e metallurgia, il calzaturiero e il tessile-abbigliamento che rappresentano i settori trainanti l’economia regionale – dice Fontana -. E’ chiaro dunque che non sono più rinviabili, da parte della Regione, politiche per invertire tale tendenza. Di fronte a questi dati, auspichiamo che il Governo e la Regione considerino prioritaria una programmazione di politiche industriali".