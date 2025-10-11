Cimas Volley Urbania al debutto. Va in missione a Marsciano

Serie B2 volley femminile. Dopo il trionfo nella passata stagione in serie C, culminato con la promozione, la Cimas Volley Urbania si prepara a fare il suo debutto nel campionato nazionale di serie B2 femminile oggi alle 21 a Marsciano. La squadra, guidata da coach Luca Giulianelli, si presenta con una formazione rinnovata, costruita per affrontare al meglio il salto di categoria. L’avversaria di turno è una formazione con solide ambizioni e una buona tradizione. "Affrontiamo questa nuova avventura con entusiasmo e grande umiltà – commenta il dirigente Loris Violini –. Sappiamo che il livello sarà alto, ma abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti. Siamo una squadra giovane, ma con tanta voglia di dimostrare il nostro valore". La promozione ha rappresentato un risultato storico per il club, ma anche una sfida importante dal punto di vista organizzativo e tecnico. "L’obiettivo ora è affrontare la serie B2 con coraggio e determinazione – continua Violini -, onorando ogni gara e rappresentando al meglio la città e tutto il territorio".

Oggi gioca anche il Team 80 Gabicce che alle 20,45 è in trasferta contro il Clementina, squadra che lo scorso anno militava in B1. "Sarà una gara complicata dove dovremmo spingere da subito al servizio - spiega coach Angelo Musumeci -, cercando di dare loro filo da torcere, stiamo lavorando bene ma ancora molti meccanismi hanno bisogno di essere oliati, ma sono fiducioso perché il gruppo è buono con tanta voglia di lavorare". La parola passa al capitano Michela Romano: "La nostra è una squadra che è un mix di esperienza e gioventù che secondo me può essere il giusto equilibrio per fare un buon lavoro e raggiungere risultati importanti".

Beatrice Terenzi