Cimiteri e disagi. Brunori: "Lavori ormai al via"

"Siamo pronti a partire. Ci aspettano lunghi mesi di lavori nei cimiteri cittadini" annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Brunori. I cimiteri fanno infatti parte del nostro patrimonio materiale per le opere, le sculture e perfino la pianificazione urbanistica. Ma i cimiteri cittadini sono anche parte importante del nostro patrimonio immateriale, della realtà antropologica, poiché illustrano tradizioni e pratiche legate alla morte. Questi luoghi, sacri ed emozionanti insieme, sono testimoni della storia locale di città e frazioni, da preservare e trasmettere alle generazioni future. Anche per questo non possono cadere nel vuoto le lamentele dei cittadini che, quasi quotidianamente, ci segnalano piccole o grandi "cose" che possono offendere i vivi che li frequentano e i morti che li riempiono.

"Sono anni che questa impalcatura è lì - si lamenta il fanese Giorgio, mostrandocene una al cimitero centrale -. Se si mette la scala per sistemare i loculi ai livelli alti, si impedisce il passaggio sotto il porticato. Non sarebbe forse ora che si prendano provvedimenti o pensiamo solo alle piste ciclabili, alle rotatorie e a strade irrealizzabili?". "Sono bravi ad iniziare i lavori, ma lasciano tutto a metà" gli fa eco un’altra fanese, Oriana. E’ chiaramente dispiaciuta per i disagi subiti dai fruitori, l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori. Ma assicura che presto molte "cose" saranno risolte. "Duecentomila euro sono stati stanziati per il cimitero di Rosciano, dove viene lamentato da tantissimo tempo e da tutti i residenti che hanno i cari li dentro - dice - un grave problema di infiltrazione d’acqua, soprattutto nel padiglione 5: l’acqua è sulla tromba delle scale e in tutti i piani, creano disagio a chi entra e rischia di scivolare, ma arriva anche all’interno delle tombe. I lavori per la sostituzione della guaina del tetto, estremamente ammalorata, dovrebbero iniziare a giorni". Anche nel cimitero centrale a giorni dovrebbero ripartire i lavori.

"Abbiamo stanziato 500mila euro - prosegue la Brunori -. Il progettista mi sta per consegnare l’esecutivo che poi approveremo in giunta. In questo caso si tratta sempre di una manutenzione straordinaria, ma di una parte del quadrilatero a sinistra rispetto all’ingresso da via della Giustizia. Interverremo su una parte di quella che è la cinta, che ha la sua tettoia, dove verrà fatto un rinforzo strutturale del loggiato. .Non solo la parte in calcestruzzo ma anche di tutti i ferrami sporgenti, per arrestare il degrado e il pericolo che cadano pezzi sulle persone". Per la tempistica, l’assessore assicura che gli operai sono pronti a partire, ma… "il progetto verrà consegnato questa settimana, dopo di che partirà la gara e quindi verrà affidato il lavoro". Queste sono le urgenze per la sicurezza dei fruitori, poi c’è "l’altro importante investimento - ricorda Brunori - su cui si sta lavorando: la realizzazione del nuovo padiglione al cimitero di Rosciano".

Un progetto che prevedeva la realizzazione di due ale parallele "da realizzare in due stralci funzionali, cosa che faremo… siamo in fase di affidamento del progetto esecutivo del primo stralcio che riguarderà un primo padiglione, da realizzare in quella che è un’area già destinata all’ampliamento del cimitero, retrostante la struttura". Due piani collegati da un ascensore "che servirà come montacarichi - dice l’assessore - sia per il trasporto delle salme che per l’abbattimento delle barriere architettoniche".

Tiziana Petrelli