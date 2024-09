Cimitero del Conventino, frana il muro

Altri danni sparsi per il territorio dopo i due giorni di maltempo. Segnalazioni, in questo caso, da Monteciccardo, dove il muro perimetrale del cimitero del Conventino è franato a causa delle piogge. "Almeno altri 50mila euro che dovranno essere utilizzati per il rifacimento dei circa 10 metri di muro di sostegno a confine e per il rivestimento esterno con materiale di risulta (selezionato, pulito e ricollocato)" spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora.

Sul posto sono andati gli uomini del il Centro operativo del Comune e di Aspes per mettere in sicurezza l’area.